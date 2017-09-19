19 сентября 2017 года

Роспотребнадзор получит контрольную закупку

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Роспотребнадзору использовать при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре контрольную закупку.

С 2017 г. в законе о защите прав предпринимателей появилась новая статья – о контрольной закупке. Под ней понимается контрольное мероприятие, когда орган госконтроля (надзора) создает ситуацию для совершения сделки, чтобы проверить соблюдение юридическими лицами, ИП требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Но, по закону, контрольная закупка допускается только в случаях, установленных федеральными законами об отдельных видах государственного контроля (надзора).

Такой механизм предлагается и для Роспотребнадзора. Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство передало в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Закон РФ «О защите прав потребителей» и федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно поправкам, Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре в порядке, установленном законом о защите прав предпринимателей.

В пояснительной записке отмечено, что проверка соблюдения требований технических регламентов наиболее эффективна с применением контрольной закупки, что полностью отвечает целям риск-ориентированного подхода.

Использование контрольной закупки для борьбы с недобросовестными практиками предусмотрено в Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей на период до 2030 г.

Fishnews