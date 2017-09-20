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Министр сельского хозяйства РФ Александр ТКАЧЕВ и глава Карелии Артур ПАРФЕНЧИКОВ. Фото пресс-службы Минсельхоза

Глава Карелии предложил меры поддержки аквакультуры

Вопросы аквакультуры обсудили министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона предложил дополнительные стимулы для отрасли.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Обсуждалась ситуация в региональном АПК, перспективы развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, а также объемы финансирования региональных мероприятий.

Руководитель Минсельхоза отметил, что в регионе климатические условия не совсем подходят для выращивания сельскохозяйственных культур. Но есть перспективы по развитию других направлений, в том числе аквакультуры.

Глава региона обратил внимание на то, что Карелия – лидер в стране по производству товарной форели. За последние пять лет среднегодовой объем производства составил более 20 тыс. тонн, сообщил Артур Парфенчиков.

В соответствии с Концепцией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Республики Карелия до 2025 г. планируется увеличить объемы производства продукции аквакультуры и довести выращивание товарной рыбы до 35 тыс. тонн в год. Руководитель региона подчеркнул, что развитие отрасли сдерживает высокая зависимость от поставок комбикормов и импорта племенного материала, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза России.

Министр рассказал, что начиная с 2018 г. заработает новая мера поддержки в виде возмещения части затрат на строительство и модернизацию объектов аквакультуры и заводов по производству рыбных кормов. Артур Парфенчиков предложил распространить поддержку на селекционно-племенные центры рыбоводства и увеличить размер компенсации до 30%.

Fishnews

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