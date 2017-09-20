Глава Карелии предложил меры поддержки аквакультуры

20 сентября 2017 года
Опубликован текст законопроекта, призванного решить вопрос лососевых рыбоводных заводов с получением участков для пастбищной аквакультуры. Правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму.
В Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге поучаствовало более 1,6 тыс. человек. В Северную столицу России съехались делегации из 19 стран, в том числе ведущих рыболовных держав.
19 сентября 2017 года
Нижнеобское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по распределению рыбоводных участков на озерах Тюменской области. Всего для аквакультуры предлагается 20 РВУ.
Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов. Предприятия были лишены возможности получить участок для аквакультуры без торгов.
Управление ФАС по Ростовской области пришло к выводу, что Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства установило неверную форму торгов на право заключения договора пользования рыбоводными участками.
Российская Федерация намерена стать полноправным членом Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС). Это позволит стране принимать участие в разработке международных мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях.
20 сентября 2017 года
На заседании 20 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, которые должен устранить несостыковку в правилах прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность выгрузки рыбы в замороженном виде при осуществлении «прибрежки».
Дальневосточная компания ПРК представила на выставке в Санкт-Петербурге продукцию из различных видов краба. Морские деликатесы, предназначенные для российского рынка, в ближайшее время начнет выпускать завод компании в Невельске.
Для детских садов Якутска утвердили единое меню. Предусмотрено, что в рацион обязательно должны входить местные продукты, в том числе чир и муксун.
Новые образовательные стандарты связывают в одно целое подготовку специалистов в вузах и их последующую интеграцию в профильную отрасль, отмечает заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана Лисиенко.
Снижение административной нагрузки обсуждалось на совещании руководства Погранслужбы с представителями рыбного хозяйства. Встреча, в организации которой участвовала ВАРПЭ, прошла плодотворно, такую практику надо продолжать, считают в бизнес-сообществе.
Опубликован текст законопроекта, призванного решить вопрос лососевых рыбоводных заводов с получением участков для пастбищной аквакультуры. Правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму.
В Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге поучаствовало более 1,6 тыс. человек. В Северную столицу России съехались делегации из 19 стран, в том числе ведущих рыболовных держав.
К 18 сентября российские рыбаки освоили 13,4 тыс. тонн сайры, дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Ожидается, что из-за тайфуна «Талим» косяки уйдут с традиционных мест, искать скопления поможет НИС «Профессор Кагановский».
Уже со следующего года все надзорные ведомства должны перейти на такой ключевой показатель эффективности, как сокращение причиненного вреда. При этом бюджетные ассигнования на всю систему контроля и надзора надо оптимизировать, считает министр РФ Михаил Абызов.
19 сентября 2017 года
Нижнеобское теруправление Росрыболовства объявило аукцион по распределению рыбоводных участков на озерах Тюменской области. Всего для аквакультуры предлагается 20 РВУ.