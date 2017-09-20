20 сентября 2017 года

Какой закон приготовили для рыбоводов

Опубликован текст законопроекта, призванного решить вопрос лососевых рыбоводных заводов с получением участков для пастбищной аквакультуры. Правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму.

Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» размещен в базе Госдумы.

Изменения распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые до вступления в силу закона об аквакультуре осуществляли за счет собственных средств на основании договора на искусственное воспроизводство на водном объекте рыбохозяйственного значения или его участке во внутренних водах РФ, за исключением внутренних морских вод, воспроизводство анадромных видов рыб.

При этом предусмотрено, что такие юрлица и ИП использовали принадлежащие им здания, сооружения и другое имущество, «предназначенное для выращивания, содержания, выпуска и осуществления иной деятельности в отношении анадромных видов рыб», сообщает корреспондент Fishnews.

Такие хозяйства будут иметь право на заключение договора пользования рыбоводным участком для осуществления пастбищной аквакультуры в отношении анадромных видов рыб. Границы РВУ при этом должны быть определены на водном объекте, на котором юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляли искусственное воспроизводство анадромных.

Со дня заключения договора пользования РВУ, согласно законопроекту, договор на искусственное воспроизводство прекратит свое действие.

Договор пользования РВУ будет заключаться на оставшийся срок действия договора на искусственное воспроизводства.

Изменения предусматриваются не только в закон об аквакультуре, но и в закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

Fishnews