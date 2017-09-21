21 сентября 2017 года

Омуль дождался запрета на промысел

На Байкале и впадающих в него реках полностью запрещается промышленная добыча омуля. Для его любительского лова и освоения коренными народами предусмотрены ограничения.

Напомним, запретить добычу байкальского омуля рекомендовала наука, чтобы предотвратить исчезновение популяции. Соответствующие изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна внесены приказом Минсельхоза от 29 августа 2017 г. № 450.

Как сообщает корреспондент Fishnews, запрещается вести промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Эту рыбу нельзя будет добывать даже в виде прилова.

Запрещается и любительский лов омуля, исключение сделали для рыбалки со льда Байкала бормашовой удочкой.

Коренным малочисленным народам нельзя будет ловить омуля в реках, впадающих в Байкал, а также на расстоянии менее 0,5 км вправо, влево и вглубь от устьев этих рек с 15 августа по 31 октября. Отметим, на Селенге с протоками осваивать любые биоресурсы в течение всего года запрещает пункт 16.1 правил. Также запрещено будет добывать омуля для личных нужд на маршрутах кочевий, временных стоянках и промежуточных базах.

При добыче омуля в промысловых районах Байкала КМНС смогут использовать только сети (ставные, закидные и плавные невода, ловушки) с определенным размером ячеи. При этом длина сетепорядка должна будет составлять не более 500 м, высота сетей - не более 5 м. Одному звену (бригаде) разрешается выставлять только один сетепорядок. В Северо-Байкальском промысловом районе всего можно будет выставить 20 сетепорядков, в Баргузинском – только два.

Согласно российскому законодательству, поправки вступят в силу 1 октября.

Fishnews