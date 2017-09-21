22 сентября 2017 года

Камчатка поддержит еще один проект в рыбной отрасли

Меры по поддержке рыбопереработки реализуют в Камчатском крае. Инвестиционный совет принял решение о признании масштабным проекта по строительству перерабатывающего завода в Олюторском районе. Инвестор сможет получить землю без торгов.

Заседание инвестиционного совета провела заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота. Во встрече участвовали руководители исполнительной и законодательной власти региона, а также представители бизнес-сообщества Камчатки и общественных объединений.

Отдельное внимание уделили инвестиционному проекту по строительству современного и высокотехнологичного рыбозавода. Инвестор намерен создать производственный цех, холодильный склад объемом хранения 2500 тонн и административно-бытовой комплекс. Ожидается, что при выходе на полную мощность предприятие будет перерабатывать до 100 тонн рыбного сырца в сутки, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Мы решили изменить стратегию работы предприятия по переработке рыбы в море и уйти на сдачу рыбы на берег, в соответствии с новой политикой Российской Федерации и Федерального агентства по рыболовству. Основные цели данного инвестиционного проекта - обеспечение потребностей населения Камчатки и других российских регионов качественной продукцией, развитие рыбоперерабатывающей отрасли в крае на новом технологическом уровне, создание современных береговых перерабатывающих мощностей для добычи водных биоресурсов, увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, а также создание дополнительных рабочих мест и улучшение условий труда людей, работающих в этой отрасли», - цитирует пресс-служба инициатора проекта – генерального директора ООО «КЗБ-Донка» Юрия Дьяченко.

По его словам, в создание комплекса планируется вложить 505 млн рублей. Завод спроектирован для переработки белорыбицы по безотходной технологии - до 100% входящего сырья будет перерабатываться в тот или иной вид готовой продукции.

Как отметили на заседании, инвестиционный проект соответствует приоритетам, целям и задачам, определенным в документах стратегического планирования Камчатского края, и отвечает условию об объеме инвестиций. Кроме того, в настоящее время инвестпроект согласовывается с документами территориального планирования. Таким образом, он соответствует всем требованиям, необходимым для получения масштабного статуса.

«Соответствие данным критериям позволяет инициатору данного проекта получить земельный участок в аренду без проведения торгов. Речь идет об участке, находящемся на территории Олюторского муниципального района. Его площадь около 2,3 га», - сообщила руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова.

Согласно бизнес-плану, реализация проекта по строительству завода продлится около 4 лет.

Также на заседании обсудили мониторинг сопровождения инвестиционных проектов. С докладами по этому вопросу выступили руководители исполнительных органов государственной власти региона.

Fishnews