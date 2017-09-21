22 сентября 2017 года

Любительским уловам Севера прокладывают путь на прилавки

Мурманские депутаты предлагают закрепить за рыбаками-любителями право на реализацию добычи. Парламентарии считают, что это пойдет на пользу как жителям прибрежных сел, так и ассортименту магазинов.

В Архангельске прошло заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной думы Максим Белов заострил внимание на восстановлении маломасштабного рыболовства.

Речь шла о том, чтобы законодательно закрепить за жителями прибрежных сел право на вылов и реализацию рыбы. Депутат обратил внимание, что рыбалка для личных нужд разрешается, а продажа таких уловов законодательно запрещена, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной думы.

Областные парламентарии отметили, что для многих поколений жителей поморских сел рыбный промысел – основной вид деятельности. «Законом о любительском рыболовстве мы предлагаем дать юридическую возможность продавать излишки улова. Это позволит наладить поставку местной свежевыловленной охлажденной рыбы в магазины, торговые сети, рынки и рестораны», - отметил Максим Белов.

Мурманская областная дума предложила коллегам из ассоциации обратиться по проекту федерального закона № 200303-6 «О любительском рыболовстве» к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и председателю комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву. Парламентарии считают, что при доработке законопроекта нужно учесть специфику рыболовства в Баренцевом и Белом морях и дополнить понятие «любительское рыболовство» правом граждан на обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку объектов любительского лова. Таким образом рыбаки-любители получат право собственности на добытые биоресурсы, полагают в областной думе.

Fishnews