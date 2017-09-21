Новости
Депутаты Мурманской областной думы Максим БЕЛОВ и Валерий ПАНТЕЛЕЕВ. Фото пресс-службы регионального парламента

Любительским уловам Севера прокладывают путь на прилавки

Мурманские депутаты предлагают закрепить за рыбаками-любителями право на реализацию добычи. Парламентарии считают, что это пойдет на пользу как жителям прибрежных сел, так и ассортименту магазинов.

В Архангельске прошло заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной думы Максим Белов заострил внимание на восстановлении маломасштабного рыболовства.

Речь шла о том, чтобы законодательно закрепить за жителями прибрежных сел право на вылов и реализацию рыбы. Депутат обратил внимание, что рыбалка для личных нужд разрешается, а продажа таких уловов законодательно запрещена, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной думы.

Областные парламентарии отметили, что для многих поколений жителей поморских сел рыбный промысел – основной вид деятельности. «Законом о любительском рыболовстве мы предлагаем дать юридическую возможность продавать излишки улова. Это позволит наладить поставку местной свежевыловленной охлажденной рыбы в магазины, торговые сети, рынки и рестораны», - отметил Максим Белов.

Мурманская областная дума предложила коллегам из ассоциации обратиться по проекту федерального закона № 200303-6 «О любительском рыболовстве» к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и председателю комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву. Парламентарии считают, что при доработке законопроекта нужно учесть специфику рыболовства в Баренцевом и Белом морях и дополнить понятие «любительское рыболовство» правом граждан на обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку объектов любительского лова. Таким образом рыбаки-любители получат право собственности на добытые биоресурсы, полагают в областной думе.

Fishnews

НазадМетки: мурманск

Похожие новости

21 сентября 2017 года

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».

14 сентября 2017 года

Международный рыбный форум и выставка стартовали в Петербурге

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков дал старт Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

13 сентября 2017 года

В Санкт-Петербурге завершается подготовка к выставке рыбной индустрии

С 14 сентября в Северной столице начнут работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – они должны представить успехи и перспективы отечественного рыбохозяйственного комплекса.

06 сентября 2017 года

Технологи обсудят новые требования в рыбопереработке

В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.

05 сентября 2017 года

При МГТУ появится военная кафедра

Правительство РФ выпустило распоряжение о создании военной кафедры при нескольких вузах. В их число вошел и Мурманский государственный технический университет.

Илья Шестаков: Изменение системы позволило бы гибче регулировать рыболовство

То, что установление правил для контроля и надзора в сфере рыболовства рассредоточено по множеству ведомств – большой минус, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Лента новостей

22 сентября 2017 года

Техрегламент нуждается в дальнейшей доработке

Технический регламент по безопасности рыбной продукции вступил в силу с 1 сентября. Однако, по мнению технологов рыбного производства, обилие пробелов, неточностей и ошибок в документе может запутать и производителя, и потребителя.

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Минувшая неделя оказалась богатой на события. «Рыбная» повестка Госдумы пополнилась еще одним законопроектом, для экспортеров приготовили новую форму «сертификата здоровья», из закона по «прибрежке» убирают противоречие.

Квоты вышли на торги

Росрыболовство 1-3 ноября проведет аукцион по реализации квот в Дальневосточном бассейне и районах действия международных договоров. На торги выставят право добывать ставриду, камбал, минтая, треску, краба-стригуна красного, северную креветку – всего 59 лотов.

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

За 19 лет специалисты ООО «Технологическое оборудование» реализовали уже свыше 100 проектов в сфере рыбопереработки. В этом году дальневосточная компания вновь готова представить свои разработки и реализованные проекты на выставке «Агропродмаш» в октябре.

На Амуре завершают лов осенней кеты

Закрытие промысла в Хабаровском крае, по решению комиссии, будет проходить с 21 по 24 сентября, начиная с Амурского лимана и далее вверх по реке. По информации самих рыбаков, выше Николаевского района предприятия не смогли полностью освоить выделенные объемы из-за низкой интенсивности хода лосося.

Камчатка поддержит еще один проект в рыбной отрасли

Меры по поддержке рыбопереработки реализуют в Камчатском крае. Инвестиционный совет принял решение о признании масштабным проекта по строительству перерабатывающего завода в Олюторском районе. Инвестор сможет получить землю без торгов.

На рынках Хабаровска отлавливают браконьерский лосось

В Хабаровске сотрудники полиции ликвидировали две нелегальные точки по продаже рыбы сомнительного качества. О незаконной торговле в правоохранительные органы сообщили горожане.

Россельхознадзор разместил образец нового «сертификата здоровья»

С 1 января для поставок рыбопродукции из России в ЕС после временного хранения на корейской территории будет использоваться новая форма «сертификата здоровья».

Ярмарка на «Рыбной индустрии» покажет лучших

Специализированная выставка «Рыбная индустрия» пройдет в Южно-Сахалинск 27 и 28 сентября». Традиционно в эти дни гостей ждет ярмарка рыбы и морепродуктов.

Ученые помогут рыбоводам вывести продуктивные породы

На базе подведомственных Росрыболовству учреждений будут созданы селекционно-племенные центры. Планируется, что во ВНИИПРХ займутся породами карпа, в КаспНИРХ – осетровыми, во ФСГЦР – форелью.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей ФИЛИМОНОВ

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Андрей ФИЛИМОНОВ

Капитанам следует помнить о полноте и качестве документов

Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей КОВАЛЕНКО

Бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры

Андрей КОВАЛЕНКО

Новый статус позволит работать эффективнее

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Крабовый промысел ведется в стабильных условиях

Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

Глава ассоциации рыбаков Сахалина

Максим КОЗЛОВ

Наша задача – искать общие подходы

Все интервью

Личное мнение

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Образовательный стандарт теснее привязали к профессиональному

Председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Председатель КС «Севрыба»

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Чтобы отрасль могла «выстрелить», нужно дать ей ружье

Все материалы

Крупным планом

Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

Запасы сардины-иваси, учтенные в 2017 г. в российских водах, существенно превышают данные прошлых лет

Что может показать путина пелагических рыб 2017?

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.