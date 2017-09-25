25 сентября 2017 года

Рыбалка подвела охранника природного парка под статью

В Башкирии вынесли приговор охраннику природного парка «Иремель». За попытку рыбалки на ООПТ мужчина получил 5 месяцев исправительных работ с конфискацией снастей.

Мировой судья по Учалинскому району и городу Учалы признал охранника природного парка виновным в покушении на незаконный вылов водных биоресурсов в месте нереста на особо охраняемой природной территории (часть 3 статьи 30, пункты «в, г» части 1 статьи 256 УК РФ).

Выяснилось, что в мае мужчина установил рыболовную снасть «косынка» на реке Белая, протекающей по ООПТ Учалинского района. Злоумышленника задержал на месте преступления инспектор рыбоохраны, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 5 месяцам исправительных работ и конфисковал рыболовные снасти.

Fishnews