Рыбалка подвела охранника природного парка под статью

25 сентября 2017 года
Федеральная служба безопасности обновила административный регламент по выдаче пропусков в пограничную зону, разрешений на работу в ней, а также работу в российской части пограничных рек, озер, где действует пограничный режим.
Заниматься сохранением реки Волги власти собираются в рамках приоритетного проекта сроком до конца 2025 г. Одно из направлений – защита уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы.
В столице Приморья проходит сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия принимает такое мероприятие в четвертый раз.
В экологическом фестивале «Море жизни» на Камчатке участвовало около 4 тыс. жителей региона. Цель праздника – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих.
22 сентября 2017 года
Технический регламент по безопасности рыбной продукции вступил в силу с 1 сентября. Однако, по мнению технологов рыбного производства, обилие пробелов, неточностей и ошибок в документе может запутать и производителя, и потребителя.
Минувшая неделя оказалась богатой на события. «Рыбная» повестка Госдумы пополнилась еще одним законопроектом, для экспортеров приготовили новую форму «сертификата здоровья», из закона по «прибрежке» убирают противоречие.
Росрыболовство 1-3 ноября проведет аукцион по реализации квот в Дальневосточном бассейне и районах действия международных договоров. На торги выставят право добывать ставриду, камбал, минтая, треску, краба-стригуна красного, северную креветку – всего 59 лотов.
За 19 лет специалисты ООО «Технологическое оборудование» реализовали уже свыше 100 проектов в сфере рыбопереработки. В этом году дальневосточная компания вновь готова представить свои разработки и реализованные проекты на выставке «Агропродмаш» в октябре.
Закрытие промысла в Хабаровском крае, по решению комиссии, будет проходить с 21 по 24 сентября, начиная с Амурского лимана и далее вверх по реке. По информации самих рыбаков, выше Николаевского района предприятия не смогли полностью освоить выделенные объемы из-за низкой интенсивности хода лосося.
Мурманские депутаты предлагают закрепить за рыбаками-любителями право на реализацию добычи. Парламентарии считают, что это пойдет на пользу как жителям прибрежных сел, так и ассортименту магазинов.