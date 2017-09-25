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В Петропавловске-Камчатском прошел второй экологический фестиваль «Море жизни». Фото пресс-службы правительства Камчатки

Фестиваль в защиту морских зверей собрал тысячи участников

В экологическом фестивале «Море жизни» на Камчатке участвовало около 4 тыс. жителей региона. Цель праздника – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих.

Второй экологический фестиваль «Море жизни» открылся шествием в защиту морских млекопитающих. Более 500 школьников, студентов, их родителей и сотрудников различных предприятий Камчатского края прошли в красочных колоннах. Впереди – представители коренных малочисленных народов.

«Напомню, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина 2017-й год был объявлен Годом экологии. Конечно, это мероприятие в первую очередь направлено на популяризацию природоохранной деятельности и экологическое просвещение. Очень приятно, что представители молодого поколения обратили внимание на эти вопросы и пришли поучаствовать в фестивале. Ребята очень творчески подошли к подготовке к мероприятию. У всех отличное настроение, очень много улыбающихся лиц. Можно смело сказать, что праздник удался», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

По решению жюри фестиваля, победителями шествия стали участники из детского сада № 57. Второе место досталось команде средней школы № 24 Петропавловска-Камчатского. Замкнула тройку призеров команда Камчатского морского энергетического техникума.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, после шествия фестиваль проходил в нескольких тематических зонах. Так, организаторы приготовили уличную выставку уникальных фотографий, полученных при изучении китов, сивучей и каланов. Также гостей ждали морские арт-объекты, мастер-классы и фотозоны, игры-гиганты, художественная выставка, торговые ряды с сувенирами. Выступали творческие коллективы.

Экологический фестиваль «Море жизни» впервые прошел в регионе в 2016 г. В июле 2017-го ему был присвоен статус официального государственного праздника Камчатского края. Организаторы – краевое министерство природных ресурсов и экологии, Ассоциация особо охраняемых природных территорий и ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Fishnews

  • В Петропавловске-Камчатском прошел второй экологический фестиваль «Море жизни». Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Праздник открылся шествием в защиту морских млекопитающих. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Более 500 школьников, студентов, их родителей и сотрудников коллективов различных предприятий края прошли в красочных колоннах. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • В Петропавловске-Камчатском прошел второй экологический фестиваль «Море жизни». Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • В Петропавловске-Камчатском прошел второй экологический фестиваль «Море жизни». Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • В Петропавловске-Камчатском прошел второй экологический фестиваль «Море жизни». Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • В Петропавловске-Камчатском прошел второй экологический фестиваль «Море жизни». Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Для детей проводили мастер-классы. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • По Култучному озеру можно было прокатиться на сапах. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Гостям фестиваля продемонстрировали свое искусство флайбордисты. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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