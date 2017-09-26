26 сентября 2017 года

Карельские рыбаки вернули бренд «Карелрыбфлот»

В рамках международного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге рыбопромышленные предприятия Республики Карелия объявили о возрождении бренда «Карельский рыболовный флот».

Предприятия океанического рыболовства представили на стенде Союза рыбопромышленников Карелии возрожденный бренд «КРФ» – «Карельский рыболовный флот», в недавнем прошлом знаковый для отрасли. История «Карелрыбфлота» началась с «Беломорской базы государственного лова рыбы», основанной в 1951 г. Ее основной целью было освоение новых районов промысла в Северной Атлантике. Капитаны «Беломорской базы гослова» были пионерами во многих зонах работы советских рыбаков.

Суда базы первыми обнаружили концентрацию сельди у берегов Норвегии, на дрифтерном лове перешли на глубину более ста метров. Первыми из среднетоннажных траулеров пересекли Атлантический океан и приступили к промыслу у берегов Америки. Впервые освоили лов рыбы кошельковыми неводами в водах Африки. Уловы рыбы достигали рекордных объемов, а коллектив «Беломорской базы гослова» был отмечен правительственными наградами. В 1990 г. база сменила название на ОАО «Карелрыбфлот».

«Многие профессионалы отрасли хорошо знают и помнят название «Карельский рыболовный флот». Посетители выставки положительно отзывались о решении возродить исторический рыбопромышленный бренд Карелии. На наших судах успешно работают капитаны, начинавшие в «Беломорской базе гослова рыбы», трудившиеся в «Карелрыбфлоте», и для них возвращение названия – знак уважения к прошлому», – рассказал Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Суда предприятий, объединенных брендом, добывают более 100 тыс. тонн рыбы в год. Основные объекты промысла – треска и пикша Баренцева и Норвежского морей, а также мойва, путассу, сельдь и скумбрия, лов которых ведется в зонах Норвегии, Фарерских островов, Гренландии и районе регулирования НЕАФК.

В основе инвестиционной политики группы компаний КРФ – модернизация флота с использованием новейших технологий промысла и переработки в море. Сейчас на промысле занято шесть судов, из них три траулера типа «Моонзунд», оснащенные самым производительным оборудованием. Траулер «Янтарный» в 2015 г. занял первое место по объемам добычи среди судов Северного бассейна.

«Мы хотим выводить на рынок под новым брендом самую современную продукцию из рыбы океанических пород, чтобы продемонстрировать новые стороны традиционного бренда карельских добытчиков рыбы», – отметил Илья Раковский.

Fishnews