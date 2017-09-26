26 сентября 2017 года

Незаконная рыбалка может подорожать

Минсельхоз предлагает повысить таксы для взыскания ущерба, причиненного уничтожением или незаконной добычей водных биоресурсов. Например, по калуге – до 269 тыс. рублей.

Проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Одно из изменений – по полномочиям госорганов. Предлагается предусмотреть, что методики для определения ущерба, наносимого в результате нарушения при хозяйственной деятельности на водоемах и в прибрежных полосах, утверждает Минсельхоз по согласованию с Минприроды. По действующему постановлению эти методики уполномочено утверждать Росрыболовство совместно с Минприроды по согласованию с Минфином.

Предусматриваются новые таксы для исчисления размера взыскания ущерба. Так, при незаконном вылове калуги это 269 250 рублей, белуги – 206 625 рублей, тогда как сейчас – 12 500 рублей. При расчете ущерба по амурскому, сибирскому осетру – 160 456 рублей при нынешней таксе – 8 350 рублей. По горбуше такса может вырасти с 250 до 961 рубля и т.д.

Fishnews