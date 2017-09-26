26 сентября 2017 года

«Море жизни» претендует на национальную премию

Камчатский фестиваль в защиту морских млекопитающих «Море жизни» стал финалистом регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ДФО и СФО.

Премия Russian Event Awards – отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Регион вошел в число финалистов регионального конкурса по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам. Из 8 проектов, заявленных Камчатским краем, финалистами стали 7. В номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году экологии» среди лидеров оказался экологический фестиваль «Море жизни». Его цель, напомним, привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих. В этом году фестиваль проходил в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. По данным краевой администрации, в празднике участвовало около 4 тыс. жителей региона.

Лучшие проекты по результатам регионального конкурса получат право на участие в общенациональном финале Russian Event Awards, который пройдет 28 – 29 октября в Липецке.

Fishnews