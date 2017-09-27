27 сентября 2017 года

НАФО вышла на новый этап

Организация по рыболовству в Северо-Западной Атлантике провела первую сессию в соответствии с измененной конвенцией. На встрече был принят ряд важных решений, отмечают в Росрыболовстве.

39-я ежегодная сессия Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантики (НАФО) проводилась 18-22 сентября в канадском Монреале. Встреча проходила под председательством России.

Президент организации Стефан Артано и министр рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Доминик Леблан приветствовали в Монреале более 180 делегатов из 11 договаривающихся сторон НАФО.

Эта сессия стала первой после изменения Конвенции НАФО, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Поправка к конвенции модернизирует организацию. В частности, в управление рыболовством включается экосистемный подход. Речь идет о защите морской среды, сохранении морского биоразнообразия и минимизацию риска долгосрочных неблагоприятных последствий промысла для морской экосистемы. Также упрощается процесс принятия решений, укрепляются обязательства договаривающихся сторон, государств флага и государств порта. Создается официальный механизм урегулирования споров.

На сессии НАФО приняла стратегию управления гренландским палтусом. Она вступает в силу с 2018 по 2023 гг. Общий допустимый улов гренландского палтуса будет корректироваться ежегодно в зависимости от согласованных правил контроля за выловом (HCR).

Решено возобновить вторую оценку эффективности деятельности организации. Процесс завершится на следующей ежегодной сессии в сентябре 2018 г. Акцент сделают на мерах сохранения и управления запасами, соблюдении и обеспечении мер принуждения, менеджменте, науке, международном сотрудничестве, финансовых и административных вопросах. Предыдущая процедура оценки проведена в 2011 г., все ее рекомендации учтены, отметили в Росрыболовстве.

Участники встречи договорились о защите всей цепи подводных возвышенностей Новой Англии, внеся изменения в границы области, закрытой для донного промысла. Защита этого района поможет поддерживать биологическую связь и функцию подводных сообществ на всех глубинах.

Кроме того, решено в 2018 г. провести контрольную оценку трески в районе Флэмиш Кап. Специалисты изучат устойчивость нынешней модели оценки запаса и рассмотрят альтернативные варианты, в том числе многовидовые модели.

В рамках встречи на второй срок переизбран действующий председатель Комиссии НАФО (президент) Стефан Артано, его заместителем стал Темур Таиров.

Fishnews