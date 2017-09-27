Новости
Логотип НАФО

НАФО вышла на новый этап

Организация по рыболовству в Северо-Западной Атлантике провела первую сессию в соответствии с измененной конвенцией. На встрече был принят ряд важных решений, отмечают в Росрыболовстве.

39-я ежегодная сессия Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантики (НАФО) проводилась 18-22 сентября в канадском Монреале. Встреча проходила под председательством России.

Президент организации Стефан Артано и министр рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Доминик Леблан приветствовали в Монреале более 180 делегатов из 11 договаривающихся сторон НАФО.

Эта сессия стала первой после изменения Конвенции НАФО, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Поправка к конвенции модернизирует организацию. В частности, в управление рыболовством включается экосистемный подход. Речь идет о защите морской среды, сохранении морского биоразнообразия и минимизацию риска долгосрочных неблагоприятных последствий промысла для морской экосистемы. Также упрощается процесс принятия решений, укрепляются обязательства договаривающихся сторон, государств флага и государств порта. Создается официальный механизм урегулирования споров.

На сессии НАФО приняла стратегию управления гренландским палтусом. Она вступает в силу с 2018 по 2023 гг. Общий допустимый улов гренландского палтуса будет корректироваться ежегодно в зависимости от согласованных правил контроля за выловом (HCR).

Решено возобновить вторую оценку эффективности деятельности организации. Процесс завершится на следующей ежегодной сессии в сентябре 2018 г. Акцент сделают на мерах сохранения и управления запасами, соблюдении и обеспечении мер принуждения, менеджменте, науке, международном сотрудничестве, финансовых и административных вопросах. Предыдущая процедура оценки проведена в 2011 г., все ее рекомендации учтены, отметили в Росрыболовстве.

Участники встречи договорились о защите всей цепи подводных возвышенностей Новой Англии, внеся изменения в границы области, закрытой для донного промысла. Защита этого района поможет поддерживать биологическую связь и функцию подводных сообществ на всех глубинах.

Кроме того, решено в 2018 г. провести контрольную оценку трески в районе Флэмиш Кап. Специалисты изучат устойчивость нынешней модели оценки запаса и рассмотрят альтернативные варианты, в том числе многовидовые модели.

В рамках встречи на второй срок переизбран действующий председатель Комиссии НАФО (президент) Стефан Артано, его заместителем стал Темур Таиров.

Fishnews

НазадМетки: канадаросрыболовство

Похожие новости

27 сентября 2017 года

Правительство выпустило еще одно постановление по инвестквотам

Новый документ вышел по инвестиционным квотам. Правительство определило, в каком порядке объем ОДУ, утвержденный применительно к инвестквоте, должен распределяться между пользователями.

Проблемы «рыбного» машиностроения поднимут на «Агропродмаше»

Круглый стол с участием представителей Росрыболовства, ОСК, Минпромторга, Минобрнауки и отраслевого бизнеса пройдет 11 октября на выставке «Агропродмаш-2017». Центральной темой станут проблемы машиностроения рыбохозяйственного назначения.

Икру для Сахалинрыбвода собирают сообща

К 26 сентября в Дальневосточном бассейне российские пользователи освоили 341 тыс. тонн лососей - на 7% выше уровня 2015 г. В Сахалинской области организована перевозка икры горбуши с частных рыбоводных заводов на государственные.

26 сентября 2017 года

Незаконная рыбалка может подорожать

Минсельхоз предлагает повысить таксы для взыскания ущерба, причиненного уничтожением или незаконной добычей водных биоресурсов. Например, по калуге – до 269 тыс. рублей.

Рыбные возможности Сахалинской области обсудят на выставке

На Сахалине 27 сентября пройдет первая открытая стратегическая сессия, посвященная рыбопромышленному комплексу региона. Мероприятие состоится в рамках деловой программы выставки «Рыбная индустрия».

Рыбоводный бизнес Зауралья получил новые озера

В Курганской области по итогам аукциона распределены 18 участков для пастбищной аквакультуры. Они будут закреплены за пользователями на 25 лет.

Лента новостей

27 сентября 2017 года

«Норебо» выходит в розницу с брендом Borealis

Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции в российские торговые сети под собственным брендом Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – Мурманск и Санкт-Петербург.

На помощь ловцам скумбрии и иваси придет НИС

Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» в течение двух недель будет выполнять съемки пелагических объектов промысла в Южно-Курильском районе. Таким образом, специалисты расширяют научно-информационную поддержку на путине.

Правительство выпустило еще одно постановление по инвестквотам

Новый документ вышел по инвестиционным квотам. Правительство определило, в каком порядке объем ОДУ, утвержденный применительно к инвестквоте, должен распределяться между пользователями.

Алекс Раманаускас: Наша позиция по сетям – желание работать на перспективу

Проблема использования жаберных сетей в Камчатском крае не теряет своей актуальности, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс Раманаускас. Он рассказал о своем видении решения вопроса.

За жестокое убийство на рыбозаводе вынесли приговор

В Камчатском крае житель Иркутска получил 19 лет лишения свободы за убийство двух работников рыбозавода. Пьяный мужчина поджег общежитие со спящими людьми.

Проблемы «рыбного» машиностроения поднимут на «Агропродмаше»

Круглый стол с участием представителей Росрыболовства, ОСК, Минпромторга, Минобрнауки и отраслевого бизнеса пройдет 11 октября на выставке «Агропродмаш-2017». Центральной темой станут проблемы машиностроения рыбохозяйственного назначения.

Экспортеры Вьетнама готовятся объявить бойкот браконьерам

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) пообещала выполнить требования Евросоюза по борьбе с ННН-промыслом. В противном случае республике грозят проблемы с поставками уловов за рубеж.

Икру для Сахалинрыбвода собирают сообща

К 26 сентября в Дальневосточном бассейне российские пользователи освоили 341 тыс. тонн лососей - на 7% выше уровня 2015 г. В Сахалинской области организована перевозка икры горбуши с частных рыбоводных заводов на государственные.

Корея проверит рыбных экспортеров России

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея собирается провести инспекцию российских предприятий и судов, зарегистрированных для экспорта рыбопродукции.

26 сентября 2017 года

Узнать браконьеров Приморья поможет мобильное приложение

В отделе охраны национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае создали единый реестр правонарушений. Электронная база данных с мобильным приложением позволит госинспекторам быстро идентифицировать незваных гостей.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Директор компании «Интеррыбфлот» Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

Директор компании «Интеррыбфлот»

Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

«Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей ФИЛИМОНОВ

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Андрей ФИЛИМОНОВ

Капитанам следует помнить о полноте и качестве документов

Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей КОВАЛЕНКО

Бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры

Андрей КОВАЛЕНКО

Новый статус позволит работать эффективнее

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Крабовый промысел ведется в стабильных условиях

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс РАМАНАУСКАС

Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки

Алекс РАМАНАУСКАС

Наша позиция по сетям – желание работать на перспективу

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Образовательный стандарт теснее привязали к профессиональному

Все материалы

Крупным планом

Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

Запасы сардины-иваси, учтенные в 2017 г. в российских водах, существенно превышают данные прошлых лет

Что может показать путина пелагических рыб 2017?

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.