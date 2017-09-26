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Корея проверит рыбных экспортеров России

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея собирается провести инспекцию российских предприятий и судов, зарегистрированных для экспорта рыбопродукции.

О своих планах корейское ведомство официально уведомило Россельхознадзор. Инспекцию российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, заинтересованных в поставках продукции в Южную Корею, предполагается провести в период с 29 октября по 6 ноября.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, федеральная служба проводит все необходимые мероприятия по подготовке к проверке.

Fishnews

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