Корея проверит рыбных экспортеров России

26 сентября 2017 года
Всех виды госконтроля в морских портах должны перейти на безбумажные технологии – об этом говорится в обновленной дорожной карте по таможенному администрированию.
Россельхознадзор приглашает задать вопросы по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Заместитель руководителя Николай Власов лично ответит на все обращения, обещают в федеральной службе.
В Республике Коми из незаконного оборота изъяли более 3 тонн рыбы и рыбной продукции – лосося, ряпушки, сига, пеляди. Товары перевозили по Печоре в трюме теплохода.
22 сентября 2017 года
Минувшая неделя оказалась богатой на события. «Рыбная» повестка Госдумы пополнилась еще одним законопроектом, для экспортеров приготовили новую форму «сертификата здоровья», из закона по «прибрежке» убирают противоречие.
С 1 января для поставок рыбопродукции из России в ЕС после временного хранения на корейской территории будет использоваться новая форма «сертификата здоровья».
21 сентября 2017 года
Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи согласовало форму «сертификата здоровья» для поставок рыбопродукции из России в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на корейской территории.
27 сентября 2017 года
Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции в российские торговые сети под собственным брендом Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – Мурманск и Санкт-Петербург.
Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» в течение двух недель будет выполнять съемки пелагических объектов промысла в Южно-Курильском районе. Таким образом, специалисты расширяют научно-информационную поддержку на путине.
Новый документ вышел по инвестиционным квотам. Правительство определило, в каком порядке объем ОДУ, утвержденный применительно к инвестквоте, должен распределяться между пользователями.
Проблема использования жаберных сетей в Камчатском крае не теряет своей актуальности, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс Раманаускас. Он рассказал о своем видении решения вопроса.
В Камчатском крае житель Иркутска получил 19 лет лишения свободы за убийство двух работников рыбозавода. Пьяный мужчина поджег общежитие со спящими людьми.
Круглый стол с участием представителей Росрыболовства, ОСК, Минпромторга, Минобрнауки и отраслевого бизнеса пройдет 11 октября на выставке «Агропродмаш-2017». Центральной темой станут проблемы машиностроения рыбохозяйственного назначения.
Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) пообещала выполнить требования Евросоюза по борьбе с ННН-промыслом. В противном случае республике грозят проблемы с поставками уловов за рубеж.
К 26 сентября в Дальневосточном бассейне российские пользователи освоили 341 тыс. тонн лососей - на 7% выше уровня 2015 г. В Сахалинской области организована перевозка икры горбуши с частных рыбоводных заводов на государственные.
Организация по рыболовству в Северо-Западной Атлантике провела первую сессию в соответствии с измененной конвенцией. На встрече был принят ряд важных решений, отмечают в Росрыболовстве.
26 сентября 2017 года
В отделе охраны национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае создали единый реестр правонарушений. Электронная база данных с мобильным приложением позволит госинспекторам быстро идентифицировать незваных гостей.