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Рыбаки Вьетнама. Фото с портала Vietnam Net

Экспортеры Вьетнама готовятся объявить бойкот браконьерам

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) пообещала выполнить требования Евросоюза по борьбе с ННН-промыслом. В противном случае республике грозят проблемы с поставками уловов за рубеж.

Члены ассоциации обещали приобретать сырье, добытое только судами с разрешением на промысел. VASEP обязалась поставлять за рубеж исключительно легально пойманные биоресурсы. Об этом заместитель главы ассоциации и глава Комитета по морепродуктам VASEP Нгуен Тхи Тху Шак заявила на конференции в Хошимине.

Представитель организации также отметила, что в VASEP решили не покупать уловы с судов, которые работают без лицензии, судового журнала, не сообщают о вылове в установленном порядке, используют незаконные орудия добычи. Кроме того, Нгуен Тхи Тху Шак от лица ассоциации выступила против добычи запрещенных к промыслу видов и молоди.

Замглавы VASEP заявила, что члены организации прекрасно осознают важность борьбы с браконьерством и что борьба с нелегальным промыслом - длительный процесс, в котором необходимо постоянное участие рыбного бизнеса.

Внедрение правил в области борьбы с ННН-промыслом является важным шагом для предотвращения запрета на экспорт вьетнамских морепродуктов на ключевые рынки - в ЕС и США, подчеркнула Нгуен Тхи Тху Шак.

Как пишет портал Vietnam Net, в мае рабочая группа Генерального директората по морским делам и рыболовству Еврокомиссии заявила о возможности наказания Вьетнама за недостаточные усилия в борьбе с браконьерством. Республике грозит предупреждение – так называемая «желтая карточка». Еврочиновники дали вьетнамцам пять рекомендаций. Выполнив их, страна избежит проблем с экспортом своих уловов в ЕС, сообщает корреспондент Fishnews.

Если Вьетнам все же получит «желтую карточку», европейский бизнес может начать искать партнеров в других странах. К тому же, вслед за предупреждением нередко следует «красная карточка» – полный запрет на поставки рыбы и морепродуктов в Евросоюз.

Замглавы VASEP увидела в угрозе санкций от ЕС и положительную сторону. По мнению Нгуен Тхи Тху Шак, теперь чиновники, рыбаки, переработчики и экспортеры Вьетнама смогут еще раз пристально взглянуть на проблемы в рыбном хозяйстве и реорганизовать промысел так, чтобы он стал устойчивым и эффективным. Это должно повысить репутацию вьетнамских уловов на международном рынке.

Ассоциация заявила о создании Профильного комитета рыболовных компаний по борьбе с ННН-промыслом. Комитет совместно с VASEP организуют специальную рабочую группу, которая будет плотно работать с Министерством сельского хозяйства и аграрного развития, Директоратом рыболовства и другими госструктурами Вьетнама. Таким образом планируется решить ближнесрочные и долгосрочные вопросы программы противодействия браконьерству.

По данным Vietnam Net, ежегодно республика зарабатывает 1,9 - 2,2 млрд долларов на экспорте рыбы морепродуктов. При этом доли рынков США и ЕС составляют по 350-400 млн долларов.

Fishnews

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