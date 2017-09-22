29 сентября 2017 года

Рыба Азовского моря «проходит ревизию»

Специалисты АзНИИРХ проводят учетную траловую съемку в Азовском море. В ходе первого, июльского, этапа из придонных рыб чаще всего отмечался бычок-кругляк. Также в трал попало много тюльки, хамсы и пиленгаса.

Судно «Илия» с 14 по 30 июля выполнило комплексный мониторинг в Таганрогском заливе и собственно Азовском море. В период исследований температура воздуха колебалась от 20,8 до 31ºС. Поверхностный слой воды прогревался от 24,4 до 27,2ºС.

Среднее абсолютное содержание растворенного кислорода в воде Азовского моря в июле оказалось на низком уровне. В собственно море в поверхностном и придонном слоях средние концентрации кислорода составляли 5,89 и 4,39 мл/л (84 и 67%, соответственно) и не достигали равновесного значения. В Таганрогском заливе концентрации кислорода составляли 5,36 (поверхность) и 3,71 мл/л (придонный слой).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азовского НИИ рыбного хозяйства, гребневик мнемиопсис в июле обитал на всей открытой части Азовского моря и в центральной части Таганрогского залива. В восточном районе ученые этих животных не обнаружили. В собственно море наименьшее количество мнемиопсиса было зафиксировано на юге. Гребневика берое встретили только на одной станции в западном районе моря.

В траловых уловах наиболее массовыми были тюлька и хамса, а из донных рыб чаще всего попадался бычок-кругляк. За более чем 60 тралений его поймали свыше 16 кг. Бычок-кругляк промысловых размеров концентрировался в восточной и западной частях Таганрогского залива. В собственно море эта рыба обитала в юго-восточных районах кубанского побережья, а также в западной его части от косы Бирючий остров до Арабатского залива. В центральной части моря промысловый бычок-кругляк встречался единично.

Тюльку облавливали по всему Таганрогскому заливу и Азовскому морю, за исключением центральной части, где эта рыба встречалась единично. Относительно высокая численность вида наблюдалось в западном, восточном районах моря и большей части Таганрогского залива. Уловы были неравномерными и колебались от 0,023 кг до 600 кг на траление.

Хамса встречалась по всему Азовскому морю и Таганрогскому заливу, но наиболее высокая ее численность отмечена в центральной и западной частях моря и залива. Минимальный улов хамсы составлял 0,023 кг, максимальный – 104 кг.

Сравнительно много в уловах было пиленгаса. Сельди, камбалы-калкана, рыбца, тарани и других видов в трал попадало меньше. Отмечены осетровые – молодь русского осетра и севрюга.

Сейчас проводится второй этап съемок – с 20 сентября по 20 октября. Материалы, собранные за оба периода, используют для прогнозирования состояния запаса. Также полученные данные помогут ученым разработать рекомендации по величине возможного изъятия промысловых рыб Азово-Черноморского бассейна в 2019 г. и корректировать соответствующие прогнозы на будущий год.

Fishnews