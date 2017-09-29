29 сентября 2017 года

ВЦИОМ изучил привычки рыбаков-любителей

ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к любительскому рыболовству. Рыбаками назвали себя 26% участников исследования, а среди способов лова наибольшей популярностью пользуются удочка и спиннинг.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рыбалка в России – распространенное занятие: четверть опрошенных (26%) называют себя рыбаками. В увлечении рыбной ловлей чаще признаются молодые респонденты (38% в возрасте от 25 до 34 лет), а среди тех, кому за 60, этот вид отдыха выбирают в два раза реже – 18%.

Летней рыбалкой занимается вдвое больше людей, чем зимней, – 97% и 48% соответственно. А среди жителей сельской местности желающих посидеть с удочкой больше, чем в городах, сообщили Fishnews в исследовательском центре.

Как правило, российские рыбаки-любители выезжают на водоемы своего или соседнего региона (52%), ловят рыбу недалеко от дома (41%). Только 7% готовы ради рыбалки поехать в удаленные регионы, причем среди них больше жителей городов-миллионников (16%) и респондентов, оценивающих свое материальное положение как благополучное (11%). Самые распространенные способы ловли рыбы – на удочку и спиннинг (82% и 53%), донку и мормышку выбирают 18% и 15% рыбаков, фидер предпочитают 9%.

Участников исследования спрашивали и об отношении к введению специального удостоверения для рыбаков-любителей. Мнения разделились: положительно к этой инициативе относятся 45% опрошенных, тогда как против высказываются 38%.

Опрос проводился 8-10 сентября методом телефонного интервью среди 1800 респондентов в разных регионах России.

Fishnews