Новости
Река Амур

Исследования помогут разобраться с ситуацией на Амуре

Ученые из двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО-Центра – в сентябре проводили мониторинговые работы по осенней кете на Амуре. Цель исследований – получить объективные данные и подготовить рекомендации для сохранения и рационального использования ресурса.

По организации добычи тихоокеанских лососей на Амуре много вопросов. Для того чтобы осуществить мониторинг промысла и подходов осенней кеты, в Хабаровский край отправились специалисты двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО-Центра.

Работы проводились с 9 по 23 сентября, рассказал Fishnews заведующий лабораторией ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем ТИНРО Евгений Барабанщиков. Ученые следовали за ходом рыбы. Точек в результате удалось охватить даже больше, чем планировалось ранее.

Изучалась ситуация в лимане, в районе Николаевска-на-Амуре, сел Воскресенское, Верхнетамбовское, Троицкое, бывшего Сарапульского и в районе села Сикачи-Алян. «На верхних участках рыбы уже практически не было», – отметил Евгений Барабанщиков.

Таким образом, территориально специалисты охватили Николаевский, Ульчский, Комсомольский, Амурский, Нанайский, Хабаровский районы.

«Мы посмотрели, как осуществляется промысел осенней кеты на заездках, как ведется лов сплавными сетями, где и как стоят рыбодобывающие бригады», – отметил советник научного руководителя ВНИРО Сергей Марченко.

Ученые не только осуществляли мониторинг промысла, подходов рыбы – в составе группы работал специалист-технолог.

Ученые не спешат делать окончательные выводы – для их получения нужно тщательно проанализировать собранные данные. Полученная информация позволяет приступить к формированию объективной картины о ходе осенней путины на Амуре, считает советник научного руководителя ВНИРО. Но уже сегодня специалисты отмечают: по ресурсу сильно «бьет» браконьерство, пресс ННН-промысла можно оценивать как высокий.

Цель исследований – собрать как можно более полные данные о промысле амурской кеты, чтобы можно было подготовить рекомендации, направленные на ее сохранение и рациональное использование. «Для того чтобы не допустить перегибов, информация должна быть разносторонняя, многогранная и представлена на хорошем уровне. К этому мы и стремимся», – подчеркнул Сергей Марченко.

С предложением о проведении исследований к ученым обралась Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна. Опыт положительный, хотелось бы в дальнейшем провести работы по летним лососям, рассказали специалисты.

В ассоциации рассчитывают, что работы позволят объективно оценивать ситуацию с лососем. «С этой целью они и организовывались», – подчеркнул руководитель объединения Александр Поздняков.

Fishnews

НазадМетки: браконьерство

Похожие новости

29 сентября 2017 года

Конгресс рыбаков отличится практическим уклоном

XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. В этом году программа форума построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер.

27 сентября 2017 года

Экспортеры Вьетнама готовятся объявить бойкот браконьерам

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) пообещала выполнить требования Евросоюза по борьбе с ННН-промыслом. В противном случае республике грозят проблемы с поставками уловов за рубеж.

26 сентября 2017 года

Узнать браконьеров Приморья поможет мобильное приложение

В отделе охраны национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае создали единый реестр правонарушений. Электронная база данных с мобильным приложением позволит госинспекторам быстро идентифицировать незваных гостей.

25 сентября 2017 года

Омулю не дают спокойно нереститься

В Бурятии полицейские за пять дней задержали шестерых подозреваемых в незаконной добыче омуля. Изъято около 400 экземпляров ценной рыбы, промышленные сети и лодки с моторами.

15 сентября 2017 года

Аквакультура России будет использовать опыт Чили

Рыбные ведомства России и Чили подписали меморандум о взаимопонимании. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил интерес к опыту южноамериканской республики в сфере аквакультуры.

12 сентября 2017 года

«Пираний» подозревают в чрезмерном аппетите

Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.

Лента новостей

29 сентября 2017 года

Уловы лосося на Колыме превысили 6 тыс. тонн

В Магаданской области, по предварительным данным, освоено около 6,3 тыс. тонн лососей, или 71% от выделенных объемов. Позже цифры скорректируют с учетом вылова представителей КМНС и рыбоводов.

Конгресс рыбаков отличится практическим уклоном

XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. В этом году программа форума построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер.

Власти собираются пересмотреть обязательства по инвестквотам

Минсельхоз предложил изменения, которые позволят засчитывать в объем переработки на объекте инвестиций – береговом заводе не только уловы, добытые по инвестквоте. Это даст возможность использовать наиболее рентабельные схемы организации производства, говорится в пояснительной записке.

Хочешь субсидию – готовься к проверкам

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий по инвестиционным кредитам, полученным в 2008 – 2013 гг. на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов.

ВЦИОМ изучил привычки рыбаков-любителей

ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к любительскому рыболовству. Рыбаками назвали себя 26% участников исследования, а среди способов лова наибольшей популярностью пользуются удочка и спиннинг.

Рыба Азовского моря «проходит ревизию»

Специалисты АзНИИРХ проводят учетную траловую съемку в Азовском море. В ходе первого, июльского, этапа из придонных рыб чаще всего отмечался бычок-кругляк. Также в трал попало много тюльки, хамсы и пиленгаса.

28 сентября 2017 года

Конгресс рыбаков пройдет насыщенно

Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.

Рыбаки работают – уловы растут

К 27 сентября отечественные пользователи освоили 3,71 млн тонн водных биоресурсов - на 0,6% выше уровня прошлого года. Прибавки наблюдаются по Северному и Каспийскому бассейнам, а также заграничным водам.

Индонезия хочет уйти от экспорта рыбного сырья

Министр рыболовства и морских дел Индонезии Суси Пуджиастути заявила о планах по запрету экспорта мороженой рыбы и наращиванию внутренней переработки уловов в республике.

Гибриды и селекция – путь к крупной рыбе

На семинаре-совещании в Краснодарском крае рыбоводные хозяйства высказались за создание селекционных центров по карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение господдержки племенной работы в аквакультуре.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Директор компании «Интеррыбфлот» Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

Директор компании «Интеррыбфлот»

Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

«Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, контр-адмирал Андрей ФИЛИМОНОВ

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Андрей ФИЛИМОНОВ

Капитанам следует помнить о полноте и качестве документов

Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей КОВАЛЕНКО

Бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры

Андрей КОВАЛЕНКО

Новый статус позволит работать эффективнее

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Крабовый промысел ведется в стабильных условиях

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс РАМАНАУСКАС

Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки

Алекс РАМАНАУСКАС

Наша позиция по сетям – желание работать на перспективу

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Образовательный стандарт теснее привязали к профессиональному

Все материалы

Крупным планом

Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

Запасы сардины-иваси, учтенные в 2017 г. в российских водах, существенно превышают данные прошлых лет

Что может показать путина пелагических рыб 2017?

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.