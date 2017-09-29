29 сентября 2017 года

Исследования помогут разобраться с ситуацией на Амуре

Ученые из двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО-Центра – в сентябре проводили мониторинговые работы по осенней кете на Амуре. Цель исследований – получить объективные данные и подготовить рекомендации для сохранения и рационального использования ресурса.

По организации добычи тихоокеанских лососей на Амуре много вопросов. Для того чтобы осуществить мониторинг промысла и подходов осенней кеты, в Хабаровский край отправились специалисты двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО-Центра.

Работы проводились с 9 по 23 сентября, рассказал Fishnews заведующий лабораторией ресурсов континентальных водоемов и рыб эстуарных систем ТИНРО Евгений Барабанщиков. Ученые следовали за ходом рыбы. Точек в результате удалось охватить даже больше, чем планировалось ранее.

Изучалась ситуация в лимане, в районе Николаевска-на-Амуре, сел Воскресенское, Верхнетамбовское, Троицкое, бывшего Сарапульского и в районе села Сикачи-Алян. «На верхних участках рыбы уже практически не было», – отметил Евгений Барабанщиков.

Таким образом, территориально специалисты охватили Николаевский, Ульчский, Комсомольский, Амурский, Нанайский, Хабаровский районы.

«Мы посмотрели, как осуществляется промысел осенней кеты на заездках, как ведется лов сплавными сетями, где и как стоят рыбодобывающие бригады», – отметил советник научного руководителя ВНИРО Сергей Марченко.

Ученые не только осуществляли мониторинг промысла, подходов рыбы – в составе группы работал специалист-технолог.

Ученые не спешат делать окончательные выводы – для их получения нужно тщательно проанализировать собранные данные. Полученная информация позволяет приступить к формированию объективной картины о ходе осенней путины на Амуре, считает советник научного руководителя ВНИРО. Но уже сегодня специалисты отмечают: по ресурсу сильно «бьет» браконьерство, пресс ННН-промысла можно оценивать как высокий.

Цель исследований – собрать как можно более полные данные о промысле амурской кеты, чтобы можно было подготовить рекомендации, направленные на ее сохранение и рациональное использование. «Для того чтобы не допустить перегибов, информация должна быть разносторонняя, многогранная и представлена на хорошем уровне. К этому мы и стремимся», – подчеркнул Сергей Марченко.

С предложением о проведении исследований к ученым обралась Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна. Опыт положительный, хотелось бы в дальнейшем провести работы по летним лососям, рассказали специалисты.

В ассоциации рассчитывают, что работы позволят объективно оценивать ситуацию с лососем. «С этой целью они и организовывались», – подчеркнул руководитель объединения Александр Поздняков.

Fishnews