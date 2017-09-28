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На выставке в Санкт-Петербурге «Русская рыбная фактория» впервые показала линейку продукции из дальневосточной сардины (иваси) - два вида пресервов и рыбу холодного копчения

«Фактория» делает ставку на иваси

На выставке в Санкт-Петербурге «Русская рыбная фактория» впервые показала линейку продукции из дальневосточной сардины (иваси). Два вида пресервов и рыба холодного копчения появятся в торговых сетях к середине октября.

На стенде «Русской рыбной фактории» продукция из иваси сразу бросалась в глаза – упаковка в синих и серо-стальных цветах выделялась из привычной черно-красной гаммы. «Для иваси мы сделали цветовой ребрендинг. Мы выделяем эту линейку, потому что делаем на нее большую ставку. Стиль имитирует советскую железную банку, но в современном прочтении», – рассказала Fishnews генеральный директор компании Юлия Лазарева.

В линейку входит два вида пресервов – сардина иваси «фирменная» и «по-шведски», а также разделанные тушки холодного копчения. «Фирменная» – это наш классический посол, а вариант «по-шведски» включает определенный набор трав, который любят наши покупатели. Он отдаленно напоминает винную заливку, но более натуральный», – уточнила руководитель «Русской рыбной фактории». – И, конечно же, потенциальный хит – наша любимая копченая иваси».

Пробную партию рыбы на московский завод доставили самолетом буквально за несколько дней до выставки. К началу октября ожидается основной объем поставок. А уже в середине месяца покупатели смогут увидеть иваси от «Русской рыбной фактории» в торговых сетях в Москве и в регионах.

Fishnews

  • На выставке в Санкт-Петербурге «Русская рыбная фактория» впервые показала линейку продукции из дальневосточной сардины (иваси) - два вида пресервов и рыбу холодного копчения
  • Стенд «Русской рыбной фактории» на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге
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