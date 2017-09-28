«Фактория» делает ставку на иваси

28 сентября 2017 года
Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.
27 сентября 2017 года
Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции в российские торговые сети под собственным брендом Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – Мурманск и Санкт-Петербург.
Круглый стол с участием представителей Росрыболовства, ОСК, Минпромторга, Минобрнауки и отраслевого бизнеса пройдет 11 октября на выставке «Агропродмаш-2017». Центральной темой станут проблемы машиностроения рыбохозяйственного назначения.
К 26 сентября в Дальневосточном бассейне российские пользователи освоили 341 тыс. тонн лососей - на 7% выше уровня 2015 г. В Сахалинской области организована перевозка икры горбуши с частных рыбоводных заводов на государственные.
26 сентября 2017 года
В рамках международного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге рыбопромышленные предприятия Республики Карелия объявили о возрождении бренда «Карельский рыболовный флот».
На Сахалине 27 сентября пройдет первая открытая стратегическая сессия, посвященная рыбопромышленному комплексу региона. Мероприятие состоится в рамках деловой программы выставки «Рыбная индустрия».
29 сентября 2017 года
По инвестиционным квотам вышло новое постановление, также появился проект изменений по этому механизму. Россельхознадзор пригласил задать вопросы по электронной ветсертификации, а в Росрыболовстве с участием бизнеса обсудили ставки сбора за пользование ВБР.
В Австралии собираются реализовать проект по созданию самого большого предприятия для выращивания черной тигровой креветки. Производство должно составить 150 тыс. тонн в год общей стоимостью около 1,3 млрд долларов США.
Ученые из двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО-Центра – в сентябре проводили мониторинговые работы по осенней кете на Амуре. Цель исследований – получить объективные данные и подготовить рекомендации для сохранения и рационального использования ресурса.
В Магаданской области, по предварительным данным, освоено около 6,3 тыс. тонн лососей, или 71% от выделенных объемов. Позже цифры скорректируют с учетом вылова представителей КМНС и рыбоводов.
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. В этом году программа форума построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер.
Минсельхоз предложил изменения, которые позволят засчитывать в объем переработки на объекте инвестиций – береговом заводе не только уловы, добытые по инвестквоте. Это даст возможность использовать наиболее рентабельные схемы организации производства, говорится в пояснительной записке.
Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий по инвестиционным кредитам, полученным в 2008 – 2013 гг. на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов.
ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к любительскому рыболовству. Рыбаками назвали себя 26% участников исследования, а среди способов лова наибольшей популярностью пользуются удочка и спиннинг.
Специалисты АзНИИРХ проводят учетную траловую съемку в Азовском море. В ходе первого, июльского, этапа из придонных рыб чаще всего отмечался бычок-кругляк. Также в трал попало много тюльки, хамсы и пиленгаса.
28 сентября 2017 года
Сразу несколько мероприятий по важным для отрасли вопросам состоится во Владивостоке еще 4 октября, перед официальным открытием Международного конгресса рыбаков.