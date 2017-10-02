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В Зею выпустили 217 тыс. мальков сазана. Фото пресс-службы ООО «Газпром переработка Благовещенск»

В Зею заселился «компенсационный» сазан

В Амурской области в реку Зея выпустили 217 тыс. мальков сазана. Зарыбление проводилось в рамках компенсационных мероприятий, в работе участвовало около 50 предприятий региона.

Рыбу переселили в реку в районе села Красноярово Мазановского района. Сазана вырастили на Анюйском рыбоводном заводе в Хабаровском крае и доставили в Амурскую область двумя специальными автомобилями в живорыбных контейнерах. Мальки весом около 5 г хорошо перенесли дорогу, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Амурской области.

«Участок реки Зеи в районе Красноярова – удачное место для выпуска рыбы. Здесь хорошая кормовая база, а сам участок реки находится далеко от мест интенсивного промысла. Сазан также был выбран неслучайно – это одна из самых неприхотливых речных рыб, которая легко приспосабливается к новым условиям. В ближайшее время молодь разойдется по водоемам бассейна реки Зея, а промысловых размеров она достигнет через три года», – сообщил начальник отдела управления по охране животного мира Амурского охотуправления Сергей Глущенко.

Ранее в Зею в районе Красноярова и Белоярова уже выпускали молодь амурского осетра и калуги. Зарыбление водоемов региона проводится ежегодно.

Fishnews

  • В Зею выпустили 217 тыс. мальков сазана. Фото пресс-службы ООО «Газпром переработка Благовещенск»
  • В Зею выпустили 217 тыс. мальков сазана. Фото пресс-службы ООО «Газпром переработка Благовещенск»
  • В Зею выпустили 217 тыс. мальков сазана. Фото пресс-службы ООО «Газпром переработка Благовещенск»
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