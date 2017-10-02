В Зею заселился «компенсационный» сазан

02 октября 2017 года
Правительство сохраняет планы по приватизации на ближайшие три года. В программу, напомним, включены и организации рыбной отрасли.
29 сентября 2017 года
По инвестиционным квотам вышло новое постановление, также появился проект изменений по этому механизму. Россельхознадзор пригласил задать вопросы по электронной ветсертификации, а в Росрыболовстве с участием бизнеса обсудили ставки сбора за пользование ВБР.
В Австралии собираются реализовать проект по созданию самого большого предприятия для выращивания черной тигровой креветки. Производство должно составить 150 тыс. тонн в год общей стоимостью около 1,3 млрд долларов США.
Минсельхоз предложил изменения, которые позволят засчитывать в объем переработки на объекте инвестиций – береговом заводе не только уловы, добытые по инвестквоте. Это даст возможность использовать наиболее рентабельные схемы организации производства, говорится в пояснительной записке.
Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий по инвестиционным кредитам, полученным в 2008 – 2013 гг. на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов.
28 сентября 2017 года
На семинаре-совещании в Краснодарском крае рыбоводные хозяйства высказались за создание селекционных центров по карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение господдержки племенной работы в аквакультуре.
02 октября 2017 года
Директора рыбоперерабатывающего предприятия в Мурманске подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. По версии следствия, недоимка в 2011-2013 гг. составила 24 млн рублей.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о переносе срока перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Предлагается также сохранить выписку на бумаге в местах без интернета.
Правительство сохраняет планы по приватизации на ближайшие три года. В программу, напомним, включены и организации рыбной отрасли.
В столице Приморья состоялась 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана. Руководители ПИКЕС отметили, что мероприятие получилось насыщенным и весьма интересным.
29 сентября 2017 года
На выставке в Санкт-Петербурге «Русская рыбная фактория» впервые показала линейку продукции из дальневосточной сардины (иваси). Два вида пресервов и рыба холодного копчения появятся в торговых сетях к середине октября.
По инвестиционным квотам вышло новое постановление, также появился проект изменений по этому механизму. Россельхознадзор пригласил задать вопросы по электронной ветсертификации, а в Росрыболовстве с участием бизнеса обсудили ставки сбора за пользование ВБР.
В Австралии собираются реализовать проект по созданию самого большого предприятия для выращивания черной тигровой креветки. Производство должно составить 150 тыс. тонн в год общей стоимостью около 1,3 млрд долларов США.
Ученые из двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО-Центра – в сентябре проводили мониторинговые работы по осенней кете на Амуре. Цель исследований – получить объективные данные и подготовить рекомендации для сохранения и рационального использования ресурса.
В Магаданской области, по предварительным данным, освоено около 6,3 тыс. тонн лососей, или 71% от выделенных объемов. Позже цифры скорректируют с учетом вылова представителей КМНС и рыбоводов.
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. В этом году программа форума построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер.