02 октября 2017 года

Государство подберет предприятиям эффективных собственников

Правительство сохраняет планы по приватизации на ближайшие три года. В программу, напомним, включены и организации рыбной отрасли.

29 сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. В пакете с бюджетом внесен целый ряд документов. В том числе данные по прогнозному плану (программе) приватизации федерального имущества, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что прогнозный план (программа) и основные направления приватизации федерального имущества на 2017 – 2019 гг. утверждены распоряжением правительства РФ от 20 февраля 2017 г. № 227.

«В 2017 – 2019 годах планируется приватизировать 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, а также 1041 объект иного имущества государственной казны РФ», – говорится в материалах, приложенных к проекту бюджета.

В рыбной отрасли в плане на приватизацию стоят Восточно-Сибирский научно-производственный центр рыбного хозяйства, Кулешовское рыбоводное хозяйство, Никольский рыборазводный завод имени В.П. Врасского, Племенной рыбоводный завод «Кабардино-Балкарский», Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб, Башкиррыбхоз, Центральная производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб, Рыбное хозяйство «Береговское». А также Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод (решение об условиях приватизации предприятия принимается после снятия в установленном порядке ограничений на этот процесс), племенной форелеводческий завод «Адлер», Тепловский рыбопитомник.

Fishnews