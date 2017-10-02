02 октября 2017 года

Депутаты предложили отложить электронную ветсертификацию

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о переносе срока перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Предлагается также сохранить выписку на бумаге в местах без интернета.

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в статью 4 федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ». Документ направили депутаты Владимир Кашин, Анатолий Бифов, Олег Лебедев, Вадим Белоусов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, парламентарии предложили отсрочить переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию – на полгода, до 1 июля 2018 г. Такой перенос даст органам государственной власти и производителям подконтрольной продукции дополнительное время на то, чтобы устранить препятствия для эффективного внедрения и использования системы ЭВС, отмечено в пояснительной записке к проекту.

Депутаты также предложили указать в законе случаи, когда можно будет оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумажном носителе. Первое – когда обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, массовые заболевания (эпидемии), иные обстоятельства чрезвычайного характера) привели к невозможности эксплуатации федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. В этом случае выписывать ВСД на бумаге можно будет до устранения последствий таких обстоятельств.

Второе – в случае если в отдельных местностях нет доступа к интернету. Перечень таких мест должен утверждаться региональным органом госвласти в соответствии с критериями, установленными федеральным ведомством в области связи.

У ряда производителей, работающих на отдаленных, труднодоступных территориях, сегодня нет технической возможности подключаться к Сети, в результате требования закона об обязательной электронной ветсертификации для них заведомо невыполнимы, отмечено в пояснительной записке.

Fishnews