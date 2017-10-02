Рыболовы Ярославской области получили больше простора

02 октября 2017 года
Власти Сахалинской области заявили о подготовке комплекса мер, направленных на увеличение численности лососей. На ноябрьской конференции хотелось бы получить от ученых прогноз состояния ресурса и рекомендации о том, как в связи с этим быть рыбакам, отметил зампред правительства региона Анатолий Макоедов.
Правительство сохраняет планы по приватизации на ближайшие три года. В программу, напомним, включены и организации рыбной отрасли.
В Амурской области в реку Зея выпустили 217 тыс. мальков сазана. Зарыбление проводилось в рамках компенсационных мероприятий, в работе участвовало около 50 предприятий региона.
29 сентября 2017 года
По инвестиционным квотам вышло новое постановление, также появился проект изменений по этому механизму. Россельхознадзор пригласил задать вопросы по электронной ветсертификации, а в Росрыболовстве с участием бизнеса обсудили ставки сбора за пользование ВБР.
В Австралии собираются реализовать проект по созданию самого большого предприятия для выращивания черной тигровой креветки. Производство должно составить 150 тыс. тонн в год общей стоимостью около 1,3 млрд долларов США.
Минсельхоз предложил изменения, которые позволят засчитывать в объем переработки на объекте инвестиций – береговом заводе не только уловы, добытые по инвестквоте. Это даст возможность использовать наиболее рентабельные схемы организации производства, говорится в пояснительной записке.
02 октября 2017 года
Владивостокский филиал ЦСМС организовал практические семинары по использованию электронного промыслового журнала. На этих занятиях плавсостав получил всю необходимую информацию об ЭПЖ, отмечают в компании «Интеррыбфлот».
Из-за повышения солености в Керченском проливе Азовского моря расширяются площади мидийных поселений. Однако из-за интенсивного нелегального промысла в популяции мало средних и крупных моллюсков, отмечают ученые.
Власти Сахалинской области заявили о подготовке комплекса мер, направленных на увеличение численности лососей. На ноябрьской конференции хотелось бы получить от ученых прогноз состояния ресурса и рекомендации о том, как в связи с этим быть рыбакам, отметил зампред правительства региона Анатолий Макоедов.
Вопрос создания технологических центров на территории России – единственный способ возрождения машиностроительной отрасли в рамках рыбохозяйственного комплекса, полагает гендиректор компании «Технологическое оборудование» Олег Комаров.
Директора рыбоперерабатывающего предприятия в Мурманске подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. По версии следствия, недоимка в 2011-2013 гг. составила 24 млн рублей.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о переносе срока перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Предлагается также сохранить выписку на бумаге в местах без интернета.
Правительство сохраняет планы по приватизации на ближайшие три года. В программу, напомним, включены и организации рыбной отрасли.
В столице Приморья состоялась 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана. Руководители ПИКЕС отметили, что мероприятие получилось насыщенным и весьма интересным.
В Амурской области в реку Зея выпустили 217 тыс. мальков сазана. Зарыбление проводилось в рамках компенсационных мероприятий, в работе участвовало около 50 предприятий региона.
29 сентября 2017 года
На выставке в Санкт-Петербурге «Русская рыбная фактория» впервые показала линейку продукции из дальневосточной сардины (иваси). Два вида пресервов и рыба холодного копчения появятся в торговых сетях к середине октября.