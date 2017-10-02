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Угличская ГЭС. Фото пресс-службы правительства Ярославской области

Рыболовы Ярославской области получили больше простора

Запретные для рыбалки зоны в Ярославской области значительно уменьшились. Теперь на Рыбинском и Горьковском водохранилищах ловить можно на расстоянии 500 м от гидроэлектростанций.

Изменения в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна вступили в силу 3 сентября. Корректировки внесены по запретным для добычи видам водных биоресурсов и районам, срокам вылова.

В соответствии с предложениями правительства Ярославской области в регионе изменили границы запретных районов для рыболовства вблизи ГЭС. «Причиной возмущения общественности была невозможность любительской ловли рыбы в черте городов, где находятся гидросооружения», – рассказал директор областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь нельзя рыбачить на участке Рыбинского водохранилища в нижнем бьефе Угличской ГЭС на расстоянии 500 м. В предыдущей редакции правил запретная акватория простиралась от плотины гидроэлектростанции до устья реки Корожечна. Также уменьшился запретный участок на Горьковском водохранилище: сейчас его протяженность - 500 м от плотины Волжского створа Рыбинского гидроузла вниз по течению (ранее – 5 км).

В правительстве области отмечают, что эти изменения сделали возможной любительскую рыбалку в черте Углича и Рыбинска.

Fishnews
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