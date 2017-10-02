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Ручной сбор проб мидии вдоль береговой линии. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Мидиям Керченского пролива не дают вырасти

Из-за повышения солености в Керченском проливе Азовского моря расширяются площади мидийных поселений. Однако из-за интенсивного нелегального промысла в популяции мало средних и крупных моллюсков, отмечают ученые.

Экспедиция по оценке запасов рапаны, мидии и креветки в Азовском море проходила с 28 августа по 9 сентября. Специалисты АзНИИРХ собирали беспозвоночных с помощью сачка, драги и вручную. Также ученые провели мониторинг промысла креветки в Керченском проливе.

Креветок посчитали и измерили

Скопления креветок находились в зарослях зостеры и цистозиры в южной части Керченского пролива). Травяная креветка встречалась в Таманском заливе, в акватории у мыса Тузла и в Темрюкском заливе, каменная креветка — на участке между мысами Тузла и Панагия.

В популяции каменной креветки у мыса Панагия доминировали особи размером 3-3,5 см. У мыса Тузла доминировала группа 2-2,5 см. Преобладали самки, самцы составляли 12%. Особей с длиной тела менее 2,5 см, не позволяющей определить пол, было 42% от общего количества. Самки длиннее 3,9 см носили на плеоподах икру II-V стадий развития.

Травяная креветка на обследованной акватории распределилась неравномерно. Максимальная плотность скоплений наблюдалась в северной части Таманского залива на участках дна с хорошо развитой растительностью.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азовского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, промысловые уловы в начале сентября были низкими и составляли 1,5-2 кг на ставник с экспозицией 12 часов.

Рапана живет хорошо

Драгирование рапаны поводили на традиционном для промысла участке Керченского пролива между мысом Змеиный и косой Чушка. Результаты анализа показали, что плотность распределения моллюска в районе активной добычи в первой декаде сентября остается на уровне прошлых лет. Все особи облавливаемой части популяции имели высоту раковины более 5 см. Раковины самцов по высоте и массе были больше, чем у самок.

Около 30% особей рапаны попались со втянутой под крышку пищей – мидией, анадарой и хамелией. В начале сентября на раковинах рапаны имелись старые коконы, что свидетельствует о завершении нереста. Прошедший нерест и хорошая упитанность особей свидетельствуют о благополучном состоянии популяции, отметили в АзНИИРХ.

Мидия – под браконьерским прессом

Поселения мидий в Керченском проливе (мидийные «щетки») встречаются на валунах вдоль береговой линии. Особи с длиной створок менее 3 см составляли 75% популяции, 23% ракушек были размером 3-5 см, 2% мидий - более 5 см.

По возрасту преобладали особи до года, составившие 57% общей численности. Мидий одного и двух лет было примерно равное количество — 21 и 17% соответственно. Ракушки старше трех лет составляли 5% популяции. Такая структура популяции мидий в Таманском заливе свидетельствует о регулярном пополнении молодыми особями и хорошем потенциале для дальнейшего развития, обратили внимание в институте. Однако из-за любительского лова трех и четырехлетние ракушки длиннее 5 см встречаются в незначительных количествах.

На скальных выходах возле мысла Тузла на глубине 2-3 м находятся обширные мозаично расположенные поселения мидии. Здесь ракушки активно добывают любители с легководолазным снаряжением. Длина створок таких трофеев составляет 6-9 см. Средняя длина створок - 7,2 см, масса мидии — 39,4 г.

Из-за повышения солености в Керченском проливе (включая Таманский залив) происходит расширение площади мидийных поселений, увеличение их биомассы и регулярное пополнение популяции молодыми особями. При продолжающемся повышении солености это будет способствовать росту численности и запаса мидии, считают ученые.

Вместе с тем в результате интенсивного несанкционированного промысла в Керченском проливе моллюски среднего и крупного размеров составляют незначительную долю в структуре популяции. В последующие годы при сохранении высокого антропогенного пресса состояние запасов мидий существенных положительных изменений не претерпит, подчеркнули в АзНИИРХ.

Fishnews

  • Ручной сбор проб мидии вдоль береговой линии. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Креветка черноморская травяная. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Облов креветок ручным сачком. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Поднятие драги с рапаной. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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