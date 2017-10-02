02 октября 2017 года

Работать с ЭПЖ учат на специальных курсах

Владивостокский филиал ЦСМС организовал практические семинары по использованию электронного промыслового журнала. На этих занятиях плавсостав получил всю необходимую информацию об ЭПЖ, отмечают в компании «Интеррыбфлот».

Обучение двухдневное – вторник и среда. От «Интеррыбфлота» курсы прошли восемь человек – в основном капитаны и старшие помощники. Также работе с ЭПЖ учился системный администратор компании Михаил Дубровный.

«Предоставлялась вся необходимая информация, – рассказал он Fishnews. – Как установить электронный промысловый журнал и другое необходимое программное обеспечение, как зарегистрировать пользователя, завести свой аккаунт. Также нам рассказывали, как перенести ЭПЖ с базой данных на другой компьютер и перерегистрироваться в случае технических проблем. Такие вещи необходимо знать, потому что на судне не всегда сможет прийти на помощь сисадмин или сотрудник ЦСМС».

В первый день учащимся давали как теорию, так и практику – они сами устанавливали программу, регистрировались в ней, настраивали журнал. На второй день – учились создавать судовые суточные донесения, заносить туда операции (переход судна, лов, перегруз и так далее), подписываться электронной подписью и отправлять данные на береговой сервер. Затем отрабатывалось составление корректирующего отчета – исправления ошибки в ССД.

«На курсах были люди, которые раньше пользовались электронным промысловым журналом, принимали участие в его тестировании, в том числе один из самых почетных наших капитанов Владимир Иванович Лунев. Высказывались определенные замечания насчет работы программы и пожелания – что можно улучшить, - отметил Михаил Дубровный. – Надо отдать должное сотрудникам Центра: они интересовались возникающими проблемами и брали такие вопросы на карандаш для доработки ЭПЖ». Все прошедшие курсы получили сертификаты.

Fishnews