03 октября 2017 года

Дмитрий Медведев ждет законопроекта об органической продукции

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу совместно с другими заинтересованными ведомствами доработать законопроект об органической продукции и до 14 ноября внести его в правительство.

Поручение по подготовке закона об органической продукции глава правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания, состоявшегося в сентябре в Республике Адыгея.

Минсельхоз совместно с другими заинтересованными ведомствами должны доработать законопроект «О производстве и обороте органической продукции (продукции органического производства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». К процессу необходимо привлечь отраслевые союзы (ассоциации). Внести документ в правительство премьер поручил до 14 ноября.

Кроме того, министерство и другие заинтересованные ведомства должны разработать меры по стимулированию рынка органической продукции. Доклад о результатах в правительстве ждут до 15 декабря.

Напомним, что в варианте законопроекта, размещенном в апреле для обсуждения на сайте regulation.gov.ru, регулирование также распространялось на аквакультуру. Предусматривалось, что органическую продукцию можно будет помечать специальным графическим изображением.

Fishnews