04 октября 2017 года

Австралийским аквафермерам предложили удвоиться

Правительство Австралии планирует за 10 лет удвоить стоимость произведенной в стране продукции аквакультуры – до 1,56 млрд долларов США. Такой показатель предусматривает Национальная стратегия в области аквакультуры.

Помощник министра сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства Австралии Анна Рустон заявила, что предполагаемый рост обусловлен повышением спроса на безопасные и экологически чистые рыбные товары. По словам чиновницы, дополнительные преимущества аквафермерам даст обилие свободного пространства, большие запасы чистой воды, стабильный инвестиционный климат и высокое качество образования в стране.

Предполагается, что общемировое производство морепродуктов будет увеличиваться в среднем на 1,7% в год и к 2022 г. достигнет 188 млн тонн, пишет австралийское издание Dynamic Export. Ожидается, что в первую очередь рост обеспечит аквакультура.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Национальная стратегия в области аквакультуры ставит перед правительством Австралии и бизнесом задачи по ослаблению регулирования, привлечению новых инвестиций в отрасль (в том числе в научные исследования), продвижению австралийской продукции на внешних рынках, улучшению ее качества, поддержке профильного образования.

Fishnews