04 октября 2017 года

Парламент поторопили с законом о любительской рыбалке

Дальневосточные и забайкальские депутаты попросили Федеральное собрание ускорить принятие закона «О любительском рыболовстве». До его выхода регионы не могут создавать участки для любительского лова.

Обращение в Федеральное собрание поддержали члены Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» 4 октября на заседании в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Законодательного собрания Камчатки, инициатором письма стала Дума Чукотского автономного округа. Отмечается, что в ЧАО не хватает участков для любительского рыболовства, а на создание новых федеральный центр наложил мораторий до принятия закона.

Парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» создана в апреле 1995 г. В нее входят 11 региональных законодательных органов.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью «Российской газете» заявил, что задача нового законодательства - ликвидировать участки для платного рыболовства. «Они останутся только там, где бизнес сам берет пруд в аренду, выпускает рыбу и оказывает услуги платной рыбалки», - рассказал глава федерального агентства.

Fishnews