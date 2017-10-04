Парламент поторопили с законом о любительской рыбалке

04 октября 2017 года
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил Амурскому теруправлению и бассейновому управлению проработать план, направленный на обеспечение закладки икры лососевых на рыбоводных заводах Хабаровского края.
У Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) появился Специальный комитет по рассмотрению споров. Среди его членов - сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
На Камчатке исландская делегация провела встречи с представителями правительства региона и бизнес-сообщества. Стороны обсудили возможности инвестирования в рыбную и судоремонтную отрасли края.
К началу октября российские рыбаки выловили в общей сложности 22,6 тыс. тонн сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Для корректировки рекомендаций науки к поиску скоплений планируют снова привлечь авиаразведку.
03 октября 2017 года
На Амуре, в границах от Комсомольского до Хабаровского районов Хабаровского края, продолжается лов осенней кеты представителями коренных малочисленных народов. По решению комиссии, для физических лиц из числа КМНС запрет на традиционное рыболовство снят со 2 октября.
Общий вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае превысил 241 тыс. тонн. Основу добычи составила горбуша Карагинской подзоны: ее уловы оказались вдвое больше первоначального прогноза.
04 октября 2017 года
Российские и японские ученые провели учет морских млекопитающих в Охотском море. Участники совместной экспедиции собрали данные по разным видам китов, дельфинов и тюленей.
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил Амурскому теруправлению и бассейновому управлению проработать план, направленный на обеспечение закладки икры лососевых на рыбоводных заводах Хабаровского края.
У Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) появился Специальный комитет по рассмотрению споров. Среди его членов - сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Суд обязал администрацию Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей организовать подъем 30 затонувших автомобилей со дна озера Байкал, рек Ангары и Селенги.
На Камчатке исландская делегация провела встречи с представителями правительства региона и бизнес-сообщества. Стороны обсудили возможности инвестирования в рыбную и судоремонтную отрасли края.
К началу октября российские рыбаки выловили в общей сложности 22,6 тыс. тонн сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). Для корректировки рекомендаций науки к поиску скоплений планируют снова привлечь авиаразведку.
Правительство Австралии планирует за 10 лет удвоить стоимость произведенной в стране продукции аквакультуры – до 1,56 млрд долларов США. Такой показатель предусматривает Национальная стратегия в области аквакультуры.
03 октября 2017 года
Обсуждение важных для отрасли тем – налоговых изменений, перехода на новый «сертификат здоровья» – начнется еще 4 октября, накануне официального открытия XII Международного конгресса рыбаков.
Правительство утвердило стратегию по борьбе с устойчивостью микроорганизмов к антибиотикам. Предусмотрено совершенствование контроля за оборотом препаратов, разработка альтернативных лекарств, просвещение населения.
На Амуре, в границах от Комсомольского до Хабаровского районов Хабаровского края, продолжается лов осенней кеты представителями коренных малочисленных народов. По решению комиссии, для физических лиц из числа КМНС запрет на традиционное рыболовство снят со 2 октября.