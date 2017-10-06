06 октября 2017 года

Китай и Россия оценили соблюдение правил лова на Амуре

В сентябре китайские и российские инспекторы вместе проверили соблюдение правил рыболовства на реках Амур и Уссури. Результаты говорят об эффективности взаимодействия органов рыбоохраны двух стран, заявили в Амурском теруправлении Росрыболовства.

Совместные мероприятия по контролю промысла и соблюдения правил рыболовства в пограничных водах среднего Амура и Уссури российские и китайские инспекторы проводили с 14 по 26 сентября. Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства.

В Китае делегаты побывали на рыболовецких станах в районе городов Тунцзян и Фуюань, осмотрели китайские лодки, орудия лова, пообщались с рыбаками.

Совместный контроль не зафиксировал нарушений правил рыболовства на проверенных участках Амура и Уссури. Вместе с тем на территории России в районе 73 км среднего Амура нашли отрезок китайской плавной сети длиной около 70 м без рыбы. Китайская сторона должна разобраться с этим фактом и о результатах сообщить на заседании рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в погранводах Амура и Уссури. Встречу предполагается провести в Хабаровске с 13 по 17 ноября.

Представители Китая сообщили, что для снижения промысловой нагрузки на биоресурсы Амура планируется продолжить постепенно сокращать количество рыболовецких лодок.

Как заявили в Амурском теруправлении, совместный контроль показал эффективность взаимодействия китайских и российских органов рыбоохраны по обеспечению соблюдения правил рыболовства в пограничных водах Амура и Уссури.

Fishnews