10 октября 2017 года

Квоты разыграют в ноябре

Росрыболовство проведет 15-17 ноября аукцион по продаже долей квот. В Баренцевом море пользователям предлагают лимиты по треске, на Дальнем Востоке – доли квот добычи терпугов, минтая, камбал, навагу, треску, трубача и окуня.

Извещение о проведении торгов опубликовано на сайте Федерального агентства по рыболовству. Заявки принимаются до 8 ноября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Западном бассейне пользователям предлагают доли квот трески для прибрежного рыболовства в 26-м подрайоне Балтийского моря.

На Дальнем Востоке победители аукциона смогут осваивать в режиме промышленного рыболовства терпугов в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне, кальмара в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, минтай в Западно-Сахалинской, Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах. Также лотами для промысла стали право на добычу наваги в Западно-Камчатской подзоне, камбал Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзон и Северо-Курильской зоны, трески Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзон и Северо-Курильской зоны. Кроме того, на торги выставят квоты на промысел трубача Восточно-Сахалинской подзоны и морского окуня Северо-Курильской зоны.

Для прибрежного рыболовства приготовлены лимиты трески в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах, Западно-Камчатской подзоне, камбал Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон, минтая Западно-Сахалинской и Петропавловско-Командорской подзон.

Fishnews