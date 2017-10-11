11 октября 2017 года

Карельские суда успешно рыбачат в Атлантике

С января по сентябрь предприятия Республики Карелия добыли 70,7 тыс. тонн водных биоресурсов. В северо-восточной части Атлантического океана регион полностью выбрал квоты путассу, скумбрии и окуня моря Ирмингера, на очереди - сельдь.

Суда Карелии выловили в Баренцевом море 53 тыс. тонн донных рыб, в том числе 41 тыс. тонн трески и 10,2 тыс. тонн пикши.

В зонах иностранных государств, в северо-восточной части Атлантического океана, полностью освоены квоты вылова путассу (7,1 тыс. тонн), скумбрии (7,7 тыс. тонн) и окуня моря Ирмингера (0,4 тыс. тонн). Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики, лимит атлантической сельди планируется выбрать четвертом квартале. За девять месяцев добыто 0,7 тыс. тонн этой рыбы в виде прилова на добыче скумбрии.

На внутренних водных объектах региона добыто 1,6 тыс. тонн водных биоресурсов: 0,6 тыс. тонн в Белом море и 1 тыс. тонн на пресноводных водоемах.

Fishnews