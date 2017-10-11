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Карельские суда успешно рыбачат в Атлантике

С января по сентябрь предприятия Республики Карелия добыли 70,7 тыс. тонн водных биоресурсов. В северо-восточной части Атлантического океана регион полностью выбрал квоты путассу, скумбрии и окуня моря Ирмингера, на очереди - сельдь.

Суда Карелии выловили в Баренцевом море 53 тыс. тонн донных рыб, в том числе 41 тыс. тонн трески и 10,2 тыс. тонн пикши.

В зонах иностранных государств, в северо-восточной части Атлантического океана, полностью освоены квоты вылова путассу (7,1 тыс. тонн), скумбрии (7,7 тыс. тонн) и окуня моря Ирмингера (0,4 тыс. тонн). Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики, лимит атлантической сельди планируется выбрать четвертом квартале. За девять месяцев добыто 0,7 тыс. тонн этой рыбы в виде прилова на добыче скумбрии.

На внутренних водных объектах региона добыто 1,6 тыс. тонн водных биоресурсов: 0,6 тыс. тонн в Белом море и 1 тыс. тонн на пресноводных водоемах.

Fishnews
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11 октября 2017 года

Уловы скумбрии растут с помощью науки

Суммарный вылов сайры и перспективных объектов промысла – сардины (иваси) и скумбрии на Дальнем Востоке приблизился к 30 тыс. тонн. К началу ноября, по прогнозам ученых, часть скоплений рыбы может мигрировать в японские воды.

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Индийские предприниматели заинтересованы в увеличении поставок в РФ рыбы и морепродуктов, сообщил представитель посольства республики. Россельхознадзор отметил необходимость актуализировать реестр предприятий-экспортеров.

10 октября 2017 года

Квоты разыграют в ноябре

Росрыболовство проведет 15-17 ноября аукцион по продаже долей квот. В Баренцевом море пользователям предлагают лимиты по треске, на Дальнем Востоке – доли квот добычи терпугов, минтая, камбал, навагу, треску, трубача и окуня.

Для рыбаков-любителей продолжают готовить суточные нормы

Изменения правил рыболовства для Дальневосточного, Азово-Черноморского и Восточно-Сибирского бассейна, устанавливающие суточные нормы добычи для любительской рыбалки, находятся «в высокой степени готовности», сообщили в Минсельхозе.

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Школьники Сахалина провели лето под парусами

Невельское отделение парусного спорта закрыло первый за 20 лет навигационный сезон. Возродить детский яхт-клуб помог фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками региона.

Дальневосточной рыбе обещают российский рефконтейнер

Минпромторг планирует в 2018 г. разработать отечественный рефконтейнер для перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока и запустить серийное производство рефрижераторных вагонов.

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