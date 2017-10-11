11 октября 2017 года

В Южную Корею «плывет» все больше зарубежных морепродуктов

Уже несколько лет импорт водных биоресурсов в Республику Корея превышает экспорт – по итогам 2016 г. разница составила около 2,66 млрд долларов. Об этом заявили в Совместной демократической партии. Крупнейшими поставщиками ВБР в страну названы Китай, Россия и Вьетнам.

Депутат от Совместной демократической партии Ви Сон Кон проанализировал данные Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея. По информации ведомства, если в 2014 г. импорт морепродуктов в стоимостном выражении превышал экспорт на 2,44 млрд долларов, то в 2015 г. разница выросла до 2,63 млрд долларов, а в прошлом году – до 2,66 млрд долларов. Отмечается, что рост импорта происходит при одновременном сокращении экспорта. В натуральном выражении поставки за рубеж уменьшились с 701 554 тонн в 2014 г. до 611 530 тонн в 2016 г.

По данным южнокорейских СМИ, крупнейшим импортером морепродуктов в республику остается Китай с поставками на 1,23 млрд долларов, за ним следуют Россия (700,5 млн долларов) и Вьетнам (621,08 млн долларов). Больше всего в Южную Корею ввезли минтая – на 419,17 млн. долларов, креветки – на 340,41 млн долларов и кальмара – на 201,77 млн долларов.

Самый высокий уровень рыбного экспорта из республики был зафиксирован в 2012 г., тогда он составил 710 тыс. тонн стоимостью 2,36 млрд долларов. Затем из-за ослабления иены – а Япония является основным рынком сбыта корейских морепродуктов – и ряда неблагоприятных факторов по отдельным видам ВБР, экспорт постоянно снижался как по стоимости, так и по объемам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Ви Сон Кон заявил о необходимости сосредоточиться на возможности выхода на новые рынки, чтобы не зависеть от одного крупного партнера. Также депутат призвал увеличивать экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью и задуматься о стабилизации производственной основы, то есть о поступлении сырья.

Fishnews