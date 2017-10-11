11 октября 2017 года

Дмитрий Медведев рассказал, что значит Марокко для России

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал морское рыболовство ключевым направлением сотрудничества между Россией и Марокко.

Председатель российского правительства прилетел в Марокко с визитом, основная цель которого – укреплять торгово-экономические связи. Новым направлениям сотрудничества Дмитрий Медведев посвятил специальную статью.

Он подчеркнул, что Марокко – один из ведущих торговых партнеров нашей страны в Африке и арабском мире. «В России сложно найти человека, который не знал бы о существовании Марокко. Причем – с самого детства. Прежде всего – благодаря элегантному ромбику с надписью Maroc. Несколько поколений советских, а затем российских детей находили его на апельсинах и мандаринах», - напомнил премьер.

Помимо поставок энергоресурсов из РФ, сотрудничества в сфере гидроэнергетики, космической отрасли, высоких технологиях и туризме, Дмитрий Медведев обратил внимание на рыбную отрасль. «Ключевым направлением взаимодействия остается морское рыболовство», - отметил глава правительства.

Он рассказал, что в ходе визита планируется организовать деловую миссию в королевство российских компаний и подписать новые соглашения о взаимодействии, в частности в таможенной сфере, в области сельского хозяйства, культуры, промышленной кооперации.

«У российско-марокканского сотрудничества большой потенциал. И мы должны приложить все усилия, чтобы использовать его в полной мере», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, российско-марокканские отношения в области рыболовства регулирует межправительственное соглашение. Оно устанавливает принципы сотрудничества двух стран в области сохранения и использования морских живых ресурсов королевства. Документ предусматривает возможность промысла мелких пелагических видов - скумбрии, ставриды, сардинеллы, сардины, рыбы-сабли – российскими судами в атлантической части ИЭЗ Марокко.

Смешанная двусторонняя комиссия по рыболовству контролирует выполнение соглашения, устанавливает квоту, определяет количество судов на промысле, занимается вопросами борьбы с браконьерством и совместных исследований.

Научное сотрудничество – одна из сфер взаимодействия. Так, судно АтлантНИРО «Атлантида» отправилось работать к западному побережью Африки. Специалисты России и Марокко будут изучать рыбные запасы в водах королевства.

Fishnews