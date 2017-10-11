10 октября 2017 года

Россия и Марокко исследуют рыбные запасы Африки

Судно АтлантНИРО «Атлантида» отправилось к западному побережью Африки. Специалисты России и Марокко будут изучать популяции пелагических рыб в водах королевства.

«Атлантида» вышла в рейс 6 октября. Экспедиция проводится в рамках межправительственного соглашения России и Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, подписанного 15 марта 2016 г. Решение о проведении съемки приняли на второй сессии смешанной комиссии по рыболовству в мае этого года. Методику предстоящих исследований согласовали в феврале на встрече представителей институтов двух стран.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, съемка будет выполняться совместно с марокканской научной группой в рыболовной зоне королевства от города Сафи до мыса Кап-Блан. В ходе рейса ученые соберут данные о популяциях и скоплениях мелких пелагических рыб, возьмут пробы фито- и зоопланктона, составят характеристику гидрометеорологических и океанологических условий.

Предполагается выполнить около 150 тралений и более 70 гидрологических и планктонных станций. Также будут проведены исследования пространственной изменчивости структуры поля подповерхностных течений над шельфом и материковым склоном зоны Марокко. Ученые собираются пройти с акустическим сопровождением более 5 тыс. миль, выполняя измерения.

В ходе съемки в районе российского промысла «Атлантида» будет информировать отечественные суда об обнаруженных промысловых скоплениях.

Fishnews