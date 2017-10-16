16 октября 2017 года

Точку в «крабовой истории» поставил суд на Камчатке

В законную силу вступило постановление суда в отношении иностранной компании, которой принадлежало судно Virile. В начале года оно было задержано с грузом живого краба на борту.

Петропавловск-Камчатский городской суд назначил иностранной компании North cargo service штраф в размере более 27 млн рублей, само судно конфисковано в пользу государства.

Virile было задержано 26 января 2017 г. силами Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району. Установлено, что судно приписано к порту Ломе Тоголезской Республики. Экипаж состоял из 20 граждан России и Украины. «В трюмах судна находилось более 30 тонн незаконно добытого живого синего краба. Документы, дающие право вести промысел в ИЭЗ РФ, судовой журнал, а также технические средства контроля на судне отсутствовали. После проведенных контрольно-проверочных мероприятий краб был выпущен в естественную среду обитания, а судно-нарушитель доставлено в порт Петропавловск-Камчатский, - рассказали Fishnews в пресс-службе пограничного управления.

Fishnews