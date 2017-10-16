Точку в «крабовой истории» поставил суд на Камчатке

16 октября 2017 года
В Мурманской области с помощью WWF появятся бригады общественных инспекторов, которые будут защищать атлантического лосося от браконьеров. Специалисты планируют опираться на успешный опыт камчатских коллег.
В четвертом квартале ледовые условия Берингова и Охотского морей будут менее суровыми, чем в среднем за прошлые годы, прогнозируют в ТИНРО-Центре. В Японском море и прикурильском районе сложностей также не ожидается.
13 октября 2017 года
Вопросы применения жаберных сетей обсудили на совещании у губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Проработку вопроса планируется продолжить в рамках специальной рабочей группы, с участием всех сторон.
Правительство Камчатки предусмотрело запрет на использование маломерных судов с главными двигателями мощностью более 40 л.с. в бассейнах и притоках рек Большая, Авача, Паратунка в период нерестового хода тихоокеанских лососей. В теруправлении Росрыболовства считают, что такое решение приведет к позитивному результату.
12 октября 2017 года
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету совместно с экспертами изучить вопрос использования сетей на промысле анадромных видов рыб. С таким предложением выступил сенатор Борис Невзоров.
Ограничения по использованию жаберных сетей на промысле лосося рассмотрели на заседании Ученого совета КамчатНИРО. Основное предложение – на морских РПУ края запретить сочетать сети с другими орудиями лова, ограничить их количество, размеры, расстояние между сетями, запретить установку в шахматном порядке.
16 октября 2017 года
В Мурманской области с помощью WWF появятся бригады общественных инспекторов, которые будут защищать атлантического лосося от браконьеров. Специалисты планируют опираться на успешный опыт камчатских коллег.
Роль России в Организации по морским наукам северной части Тихого океана отражает научный вклад страны. Отечественные специалисты продолжают заниматься крупными экосистемными комплексными исследованиями в Северной Пацифике, отметил врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выбрал нового руководителя Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). Для этой должности лучше всего подходит Барри Майерс – исполнительный директор компании по прогнозированию погоды AccuWeather, считает глава государства.
Вылов дальневосточной сардины (иваси) предприятиями Приморского края превысил 7,7 тыс. тонн. Это почти вдвое больше, чем на отчетную дату прошлого года.
Загрязнение морей пластиком – серьезный вопрос, для которого может потребоваться юридическое решение на международном уровне, заявил президент Владимир Путин. Он предложил подумать над созданием льготных условий для очистки океана.
В четвертом квартале ледовые условия Берингова и Охотского морей будут менее суровыми, чем в среднем за прошлые годы, прогнозируют в ТИНРО-Центре. В Японском море и прикурильском районе сложностей также не ожидается.
Иркутская область предложила включить в федеральный план искусственного воспроизводства зарыбление омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ. С помощью популяций в этих водоемах планируется пополнять байкальские запасы.
В 2018 г. российские рыбаки смогут возобновить промышленный лов мойвы в Баренцевом море. Объемы для добычи этого и других объектов установила Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству.
Активное внедрение электронной ветеринарной сертификации станет важным стимулом для производства качественной продукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании у президента. Владимир Путин в ответ поторопил регионы с внедрением системы.
13 октября 2017 года
С 13 по 17 октября традиционное рыболовство в отношении осенней кеты в границах Хабаровского района Хабаровского края будет открыто для физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера.