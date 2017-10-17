17 октября 2017 года

В Калининградской области поменяли структуру управления отраслью

Агентство по рыболовству Калининградской области вошло в состав регионального министерства сельского хозяйства. Такое решение направлено на оптимизацию работы органов исполнительной власти, заявили в пресс-службе областного правительства.

Для оптимизации работы органов исполнительной власти Калининградской области губернатор направил на согласование в областную Думу предложение присоединить агентство по рыболовству к министерству сельского хозяйства. Инициатива была одобрена.

Ведомству переданы полномочия по реализации государственной рыболовной политики, оказанию госуслуг в сфере рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биоресурсов. Глава агентства по рыболовству Андрей Михалевич назначен первым заместителем министра сельского хозяйства, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Аграрно-промышленная и рыбохозяйственная отрасли – секторы экономики, демонстрирующие динамичное развитие. В конечном итоге деятельность обоих направлена на обеспечение продовольственной независимости, обеспечение жителей области продукцией местного производства», – заявил врио заместителя председателя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков, курирующий реальный сектор экономики.

Fishnews