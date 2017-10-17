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В Приморье подсчитали запасы моллюсков

Специалисты ТИНРО-Центра подвели итоги рейса по оценке запасов промысловых беспозвоночных у берегов Приморского края. Исследования гребешка, спизулы, серрипеса, устрицы, мидии и других морских обитателей проводились в августе-сентябре.

Экспедиция на НИС «Убежденный» изучала запасы в подзоне Приморье, южнее мыса Золотой. Как рассказал начальник рейса Дмитрий Соколенко, площадь обследованной акватории составила 590 км2. Специалисты выполнили 656 водолазных станций, провели биологический анализ 1983 экземпляров, взяли на промер свыше 6 тыс. экземпляров гидробионтов.

В результате водолазной съемки ученые определили 92 вида беспозвоночных, а также 31 вид морских водорослей и трав. Кроме того, были проведены замеры радиационного фона и собраны пробы биоресурсов для лабораторного анализа по показателям безопасности.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, в бухте Южной залива Владимира отмечено восстановление численности двустворчатого моллюска. В августе 2015 г. популяция пострадала от массового замора после тайфуна. В поселении приморского гребешка в этом районе ученые выявили существенное снижение запаса.

В промысловом скоплении спизулы в заливе Китовый (залив Посьета) отмечено снижение общего запаса - с 2,2 до 1,2 тыс. тонн. Предполагается, что основной причинойэтого стали тайфуны в 2012 и 2015 гг.

В прибрежье островов Русский и Попова специалисты обнаружили значительные ресурсы двустворчатых моллюсков: устриц, мидий Грея, модиолуса и японского гребешка. Их суммарная биомасса оценена в 10,1 тыс. тонн.

Также в ходе рейса были обследованы запасы ламинарии (сахарины) японской. В прибрежье северного Приморья отмечено стабильное состояние этих водорослей, снижения запасов не прогнозируется.

Fishnews
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