18 октября 2017 года

Нижегородским рыбоводам готовят субсидии

Власти Нижегородской области планируют к 2020 г. увеличить объемы производства товарной рыбы в два с половиной раза и выделить средства для субсидирования рыбоводных хозяйств.

17 октября на заседании комитета по АПК областного заксобрания депутаты рассмотрели и поддержали проект государственной программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области». Документ рассчитан на 2018 – 2020 гг. За этот период планируется увеличить объем производимой продукции по сравнению с текущим уровнем в 2,45 раза.

В программе прописаны меры государственной поддержки рыбоводных предприятий. В том числе предоставление субсидий для возмещения части затрат на приобретение мальков и кормов для рыб, а также на возмещение процентных ставок по кредитам для осетровых хозяйств.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области, бюджетное финансирование выделят и для проведения научно-исследовательских работ, в частности обследования водоемов и подготовки заключений об их пригодности для разведения рыбы. Кроме того, специалисты определят наиболее продуктивные породы рыб для выращивания в области.

Fishnews