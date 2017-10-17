Нижегородским рыбоводам готовят субсидии

17 октября 2017 года
Агентство по рыболовству Калининградской области вошло в состав регионального министерства сельского хозяйства. Такое решение направлено на оптимизацию работы органов исполнительной власти, заявили в пресс-службе областного правительства.
Почти тонну нелегально добытой осетровой икры изъяли сотрудники правоохранительных органов в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, владельцы деликатеса скупали его у браконьеров.
12 октября 2017 года
В структуре Главрыбвода появился отдел по селекционно-племенной работе, «заточенный» под нужды аквакультуры. Рассматриваются варианты размещения на базе филиалов учреждения селекционных центров по отдельным породам рыб.
11 октября 2017 года
Изменения закона об аквакультуре предусматривают наделение предприятий, работавших в режиме искусственного воспроизводства лососевых, рыбоводными участками без торгов.
09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.
18 октября 2017 года
Члены Ассоциации «Ярусный промысел» рассчитывают расширить свой рынок после MSC-сертификации добычи трески и палтуса в СЗТО, отмечает вице-президент отраслевого объединения Вячеслав Бычков.
Трех жителей Татарстана подозревают в незаконном промысле речных раков. По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Правоохранители полагают, что группу покрывали должностные лица.
Доли квот на вылов раков в Волгоградском водохранилище выставили на аукцион. Торги пройдут в Астрахани 5 и 6 декабря, заявки принимаются до 20 ноября.
Отбором проектов судов и заводов для получения инвестиционных квот, по закону, должна заниматься специальная комиссия. Росрыболовство в сентябре предложило проект порядка ее работы. Документ нуждается в изменениях, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.
Всемирная торговая организация вынесет решение по жалобе Японии на отказ Южной Кореи импортировать рыбу и морепродукты из Фукусимы и близлежащих префектур. В корейской прессе высказываются опасения, что ВТО встанет на сторону Японии.
Дискуссия по использованию жаберных сетей продолжается на Камчатке. Обойтись здесь только ограничениями по размерам сетей, их взаимному расположению и количеству – неэффективно, считает председатель наблюдательного совета компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
Акция «Вода России» охватила почти все регионы страны. В уборках берегов свыше 10 тыс. водоемов участвовало более 1,5 млн граждан. Они собрали 4 тыс. железнодорожных вагонов мусора.
Приморские пограничники задержали четыре иностранных рыболовных судна, которые вели незаконный промысел в российской экономзоне. В трюмах нарушителей найдено более 57 тонн кальмара.
К 17 октября российские рыбаки добыли более 30 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Их уловы кратно превышают уровни прошлого года.
17 октября 2017 года
Главным событием минувшей сессии СРНК стало открытие промышленного лова мойвы, считает глава Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Однако из-за недофинансирования отраслевой науки это стало полной неожиданностью и спутало планы рыбаков.