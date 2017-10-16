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Тихоокеанский кальмар

Иностранные суда попались на кальмаре

Приморские пограничники задержали четыре иностранных рыболовных судна, которые вели незаконный промысел в российской экономзоне. В трюмах нарушителей найдено более 57 тонн кальмара.

В операции участвовали пограничные сторожевые корабли «Сапфир» и «Беркут» Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю с привлечением подразделений спецназа и авиации. Задержанные четыре иностранных рыболовных траулера осуществляли незаконную добычу водных биоресурсов в исключительной экономической зоне России.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, на подаваемые пограничниками сигналы об остановке промысловые суда не реагировали, зато предпринимали попытки уйти от преследования и покинуть пределы ИЭЗ РФ. В трюмах траулеров обнаружено более 57 тонн свежевыловленного и замороженного кальмара, а также около 7 тонн разнорыбицы (скумбрия, акула и др.).

Задержанные суда отконвоированы в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Fishnews
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