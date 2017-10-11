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Авария на АЭС «Фукусима-1». Фото: Википедия

Морепродукты Фукусимы пробиваются в Корею через ВТО

Всемирная торговая организация вынесет решение по жалобе Японии на отказ Южной Кореи импортировать рыбу и морепродукты из Фукусимы и близлежащих префектур. В корейской прессе высказываются опасения, что ВТО встанет на сторону Японии.

Вскоре после аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. власти Южной Кореи запретили ввоз водных биоресурсов из близлежащих к станции районов. Под запрет попали уловы восьми японских префектур.

В 2015 г. Япония обратилась в ВТО с жалобой о дискриминации. В ответ тогдашний замминистра морских дел и рыболовства Южной Кореи Сон Чэхак заявлял, что Япония не предоставляет достаточно информации, чтобы судить о безопасности уловов, пишет The Korea Herald.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ВТО собирается вынести вердикт в январе или феврале. В Корее опасаются, что решение будет в пользу Японии, обсуждаются перспективы обжалования. По данным корейской прессы, Всемирная торговая организация больше склонна принять японские аргументы.

Fishnews
НазадМетки: япония

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