Морепродукты Фукусимы пробиваются в Корею через ВТО

11 октября 2017 года
Уже несколько лет импорт водных биоресурсов в Республику Корея превышает экспорт – по итогам 2016 г. разница составила около 2,66 млрд долларов. Об этом заявили в Совместной демократической партии. Крупнейшими поставщиками ВБР в страну названы Китай, Россия и Вьетнам.
Суммарный вылов сайры и перспективных объектов промысла – сардины (иваси) и скумбрии на Дальнем Востоке приблизился к 30 тыс. тонн. К началу ноября, по прогнозам ученых, часть скоплений рыбы может мигрировать в японские воды.
10 октября 2017 года
С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.
06 октября 2017 года
Круглый стол «Тенденции мирового рынка водных биоресурсов» прошел в рамках Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. На одной площадке собрались самые разные спикеры: от экологов и ученых до специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций и биржевых торгов.
Специалисты России и Японии обменялись информацией по контролю за рыболовством в зонах обеих стран. Переговоры прошли в рамках подготовки к 34-й сессии двусторонней комиссии по рыболовству.
04 октября 2017 года
На Камчатке исландская делегация провела встречи с представителями правительства региона и бизнес-сообщества. Стороны обсудили возможности инвестирования в рыбную и судоремонтную отрасли края.
18 октября 2017 года
Члены Ассоциации «Ярусный промысел» рассчитывают расширить свой рынок после MSC-сертификации добычи трески и палтуса в СЗТО, отмечает вице-президент отраслевого объединения Вячеслав Бычков.
Трех жителей Татарстана подозревают в незаконном промысле речных раков. По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Правоохранители полагают, что группу покрывали должностные лица.
Доли квот на вылов раков в Волгоградском водохранилище выставили на аукцион. Торги пройдут в Астрахани 5 и 6 декабря, заявки принимаются до 20 ноября.
Отбором проектов судов и заводов для получения инвестиционных квот, по закону, должна заниматься специальная комиссия. Росрыболовство в сентябре предложило проект порядка ее работы. Документ нуждается в изменениях, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.
Дискуссия по использованию жаберных сетей продолжается на Камчатке. Обойтись здесь только ограничениями по размерам сетей, их взаимному расположению и количеству – неэффективно, считает председатель наблюдательного совета компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
Акция «Вода России» охватила почти все регионы страны. В уборках берегов свыше 10 тыс. водоемов участвовало более 1,5 млн граждан. Они собрали 4 тыс. железнодорожных вагонов мусора.
Приморские пограничники задержали четыре иностранных рыболовных судна, которые вели незаконный промысел в российской экономзоне. В трюмах нарушителей найдено более 57 тонн кальмара.
Власти Нижегородской области планируют к 2020 г. увеличить объемы производства товарной рыбы в два с половиной раза и выделить средства для субсидирования рыбоводных хозяйств.
К 17 октября российские рыбаки добыли более 30 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Их уловы кратно превышают уровни прошлого года.
17 октября 2017 года
Главным событием минувшей сессии СРНК стало открытие промышленного лова мойвы, считает глава Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Однако из-за недофинансирования отраслевой науки это стало полной неожиданностью и спутало планы рыбаков.