18 октября 2017 года

Права на волгоградских раков продадут с аукциона

Доли квот на вылов раков в Волгоградском водохранилище выставили на аукцион. Торги пройдут в Астрахани 5 и 6 декабря, заявки принимаются до 20 ноября.

Аукцион объявило Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается 47 лотов в размере от 0,116% до 3,553%.

С победителями аукциона заключат договоры сроком действия до 28 февраля 2021 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, заявки на аукцион принимаются до 20 ноября, сами торги намечены на 5-6 декабря. Место проведения – Астрахань.

Fishnews