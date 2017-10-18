Новости

Права на волгоградских раков продадут с аукциона

Доли квот на вылов раков в Волгоградском водохранилище выставили на аукцион. Торги пройдут в Астрахани 5 и 6 декабря, заявки принимаются до 20 ноября.

Аукцион объявило Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается 47 лотов в размере от 0,116% до 3,553%.

С победителями аукциона заключат договоры сроком действия до 28 февраля 2021 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, заявки на аукцион принимаются до 20 ноября, сами торги намечены на 5-6 декабря. Место проведения – Астрахань.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

Похожие новости

18 октября 2017 года

«Крышу» браконьерской бригады ищут в Татарстане

Трех жителей Татарстана подозревают в незаконном промысле речных раков. По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Правоохранители полагают, что группу покрывали должностные лица.

ВАРПЭ указала на риски при отборе проектов под инвестквоты

Отбором проектов судов и заводов для получения инвестиционных квот, по закону, должна заниматься специальная комиссия. Росрыболовство в сентябре предложило проект порядка ее работы. Документ нуждается в изменениях, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Промысел иваси и скумбрии оправдывает надежды

К 17 октября российские рыбаки добыли более 30 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Их уловы кратно превышают уровни прошлого года.

17 октября 2017 года

Экс-главе Охотского теруправления добавили дело

Новое уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова. Его обвиняют в получении еще одной взятки, на этот раз в размере 2,8 млн рублей.

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Рыбацкое сообщество готово участвовать в поиске выхода из ситуации, сложившейся с лососем, заявил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы за цивилизованное и законное разрешение сложившейся ситуации и против «охоты на ведьм» – обвинения лососевых рыборазводных заводов и РУЗов», – отметил он.

Квотам на Ханке решили найти покупателей

Аукцион по продаже долей квот на вылов рыбы в бассейне озера Ханка планируется провести во Владивостоке 1 декабря. Победители получат право на добычу верхогляда, толстолобиков, пресноводного сома.

Лента новостей

18 октября 2017 года

Вячеслав Бычков: MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Члены Ассоциации «Ярусный промысел» рассчитывают расширить свой рынок после MSC-сертификации добычи трески и палтуса в СЗТО, отмечает вице-президент отраслевого объединения Вячеслав Бычков.

«Крышу» браконьерской бригады ищут в Татарстане

Трех жителей Татарстана подозревают в незаконном промысле речных раков. По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Правоохранители полагают, что группу покрывали должностные лица.

ВАРПЭ указала на риски при отборе проектов под инвестквоты

Отбором проектов судов и заводов для получения инвестиционных квот, по закону, должна заниматься специальная комиссия. Росрыболовство в сентябре предложило проект порядка ее работы. Документ нуждается в изменениях, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Морепродукты Фукусимы пробиваются в Корею через ВТО

Всемирная торговая организация вынесет решение по жалобе Японии на отказ Южной Кореи импортировать рыбу и морепродукты из Фукусимы и близлежащих префектур. В корейской прессе высказываются опасения, что ВТО встанет на сторону Японии.

Игорь Редькин: В вопросе жаберных сетей нельзя ограничиваться полумерами

Дискуссия по использованию жаберных сетей продолжается на Камчатке. Обойтись здесь только ограничениями по размерам сетей, их взаимному расположению и количеству – неэффективно, считает председатель наблюдательного совета компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.

Россияне прибрались на берегах

Акция «Вода России» охватила почти все регионы страны. В уборках берегов свыше 10 тыс. водоемов участвовало более 1,5 млн граждан. Они собрали 4 тыс. железнодорожных вагонов мусора.

Иностранные суда попались на кальмаре

Приморские пограничники задержали четыре иностранных рыболовных судна, которые вели незаконный промысел в российской экономзоне. В трюмах нарушителей найдено более 57 тонн кальмара.

Нижегородским рыбоводам готовят субсидии

Власти Нижегородской области планируют к 2020 г. увеличить объемы производства товарной рыбы в два с половиной раза и выделить средства для субсидирования рыбоводных хозяйств.

Промысел иваси и скумбрии оправдывает надежды

К 17 октября российские рыбаки добыли более 30 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Их уловы кратно превышают уровни прошлого года.

17 октября 2017 года

В планы на путассу вмешалась мойва

Главным событием минувшей сессии СРНК стало открытие промышленного лова мойвы, считает глава Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Однако из-за недофинансирования отраслевой науки это стало полной неожиданностью и спутало планы рыбаков.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор

Директор компании «Интеррыбфлот» Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

Директор компании «Интеррыбфлот»

Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

«Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.