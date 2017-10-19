19 октября 2017 года

Российские рыбаки готовятся взять планку в 4 млн тонн

К 18 октября российские пользователи добыли 3 млн 934,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 53,4 тыс. тонн, или на 1,4%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Информацию о ходе промысла и работе рыбоохраны рассмотрели на оперативном совещании у замминистра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, в Дальневосточном бассейне рыбаки добыли 2,65 млн тонн. Это на 5,1 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. На промысле минтая освоено 1,523 млн тонн (+19 тыс. тонн к показателю за аналогичный период 2016 г.). Объем добычи тихоокеанских лососей составил 349,5 тыс. тонн. Это меньше показателя на 18 октября 2016 г. на 81 тыс. тонн и ниже уровня нечетного 2015 г. на 4,8 тыс. тонн.

В Северном бассейне вылов достиг 480,3 тыс. тонн (+9,1 тыс. тонн). Трески добыто 342,9 тыс. тонн (+10,1 тыс. тонн). Вылов пикши снизился до 85,5 тыс. тонн (-9 тыс. тонн).

Общий вылов в Западном бассейне составил 56,8 тыс. тонн. Это меньше показателя на аналогичную дату 2016 г. на 0,9 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто 31 тыс. тонн (+2,5 тыс. тонн). Вылов балтийской сельди - 16,7 тыс. тонн (-2,4 тыс. тонн).

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна взяли 61,1 тыс. тонн водных биоресурсов, что ниже уровня прошлого года на 13,1 тыс. тонн. На промысле хамсы добыто 27,6 тыс. тонн (+2,5 тыс. тонн). Тюльки освоено 5,3 тыс. тонн (-2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне добыто 42,2 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн). На промысле кильки освоено 0,8 тыс. тонн (-0,5 тыс. тонн). Вылов крупных и мелких пресноводных объектов составляет 18,9 тыс. тонн (-1 тыс. тонн).

Вылов российскими рыбаками в зонах иностранных государств увеличился по сравнению с уровнем прошлого года на 54,9 тыс. тонн и достиг 372,5 тыс. тонн, в зоне Анголы добыто 43,2 тыс. тонн, в зоне Марокко – 31 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи вырос на 10,4 тыс. тонн – до 245,4 тыс. тонн.

От рыбоохраны ждут реальных результатов

Глава Росрыболовства поручил руководителям теруправлений проанализировать статистику выявленных правонарушений. Илья Шестаков напомнил, что в приоритете – пресечение браконьерства и наказание серьезных нарушителей законодательства в области рыболовства, а не количественные показатели по составленным протоколам. Кроме того, подчеркнул глава ведомства, важна не выписка штрафа, а факт его выплаты.

«Проведенный анализ покажет, кто работает эффективно, а кто просто выписывает штрафы. На следующем оперативном совещании представьте рейтинг работы теруправлений за третий квартал», – отметил руководитель Росрыболовства.

Fishnews