19 октября 2017 года

Судаку прописали новые ограничения

Специалисты ГосНИОРХ рекомендовали ввести запрет на промышленную добычу судака в весенний период на озере Ильмень и прилегающих к нему водотоках.

Результаты научных исследований, посвященных тому, как мережный лов в период весеннего нереста рыб влияет на состояние запасов водных биоресурсов озера Ильмень, рассматривались на заседании ученого совета ФГБНУ «ГосНИОРХ». Специалисты также обсудили предложения по введению дополнительных ограничений на осуществление промышленного рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-центре правительства Новгородской области.

По информации и. о. директора новгородского отделения института Елены Васильевой, во время работ были обследованы 34 точки постановки мереж в Мстинской, Ловатской, Шелонской частях поймы озера Ильмень. В массовые промеры вошло более 15 тыс. экземпляров рыбы. Проведенные исследования позволили сделать вывод о целесообразности введения запрета на добычу судака при промышленном рыболовстве в период с 5 апреля по 1 июня на озере Ильмень и прилегающих к нему водотоках.

Другой вопрос – об изменении разрешенного процента прилова щуки в весенний период – потребует сбора дополнительных данных. Новгородскому отделению поручено продолжить проведение научных исследований весной следующего года.

Fishnews