Судаку прописали новые ограничения

19 октября 2017 года
Минсельхоз предложил проект изменений, которые призваны установить специальный порядок пересечения внешней границы ИЭЗ РФ для судов, осуществляющих промысел в северо-западной части Тихого океана.
Госдума рекомендует правительству поддержать законопроект о переносе срока перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
18 октября 2017 года
Отбором проектов судов и заводов для получения инвестиционных квот, по закону, должна заниматься специальная комиссия. Росрыболовство в сентябре предложило проект порядка ее работы. Документ нуждается в изменениях, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.
17 октября 2017 года
Внедрение электронных ветсертификатов решено на некоторое время отложить, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее Минсельхоз предложил документ об отсрочке введения системы до 1 июля 2018 г., однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них срок в проекте оставлен прежним.
Агентство по рыболовству Калининградской области вошло в состав регионального министерства сельского хозяйства. Такое решение направлено на оптимизацию работы органов исполнительной власти, заявили в пресс-службе областного правительства.
В зону действия территории опережающего развития «Камчатка» войдут еще семь муниципальных образований края, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. С помощью специального режима планируется реализовать 16 проектов с объемом инвестиций примерно 50 млрд рублей.
19 октября 2017 года
Частные рыбоводные заводы Сахалинской области практически полностью выполнили план по закладке икры горбуши, показатель по кете также не вызывает опасений, заявил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков. По его мнению, такая ситуация напрямую связана с хорошими подходами производителей.
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» 23 октября представит в Москве новый проект – «Нацрыблогистику». Его цель – обеспечить поставку рыбопродукции по всей стране, используя холодильно-складские комплексы в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону.
В Росрыболовстве положительно оценили итоги Международного рыбопромышленного форума и отраслевой выставки в Санкт-Петербурге: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе.
Пограничники Приморского края обнаружили в поселке Славянка нелегальный цех по переработке трепанга. Более 4 тыс. «морских огурцов» правоохранители вернули в море.
Минсельхоз предложил проект изменений, которые призваны установить специальный порядок пересечения внешней границы ИЭЗ РФ для судов, осуществляющих промысел в северо-западной части Тихого океана.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел встречу с представителями рыбохозяйственных предприятий и ассоциаций. Были затронуты вопросы строительства флота, инвестиционных квот. По аквакультуре и перспективным промыслам глава региона дал ряд поручений аппарату администрации.
Госдума рекомендует правительству поддержать законопроект о переносе срока перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
К 18 октября российские пользователи добыли 3 млн 934,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 53,4 тыс. тонн, или на 1,4%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.
18 октября 2017 года
Члены Ассоциации «Ярусный промысел» рассчитывают расширить свой рынок после MSC-сертификации добычи трески и палтуса в СЗТО, отмечает вице-президент отраслевого объединения Вячеслав Бычков.
Трех жителей Татарстана подозревают в незаконном промысле речных раков. По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Правоохранители полагают, что группу покрывали должностные лица.