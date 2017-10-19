19 октября 2017 года

Заготовку браконьерского трепанга прервали пограничники

Пограничники Приморского края обнаружили в поселке Славянка нелегальный цех по переработке трепанга. Более 4 тыс. «морских огурцов» правоохранители вернули в море.

Житель поселка устроил нелегальное производство в собственном гараже. Там было все необходимое: чан, газовый баллон, многочисленная тара. В момент осмотра помещения в условиях полной антисанитарии трепанг чистили и готовили к варке, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Вместе с хозяином «предприятия» трудился наемный рабочий – безработный местный житель.

По словам владельца цеха, «морской огурец» был куплен у неизвестных лиц в поселке Зарубино и предназначался для дальнейшей перепродажи. Пограничники изъяли 5,4 тыс. голотурий. Свыше 4,25 тысячи из них, признанных жизнеспособными, пограничники выпустили в море. Еще чуть больше 1100 особей были уже переработаны.

Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Fishnews