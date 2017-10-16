19 октября 2017 года

«Нацрыбресурс» собирается доставлять уловы от борта до прилавка

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» 23 октября представит в Москве новый проект – «Нацрыблогистику». Его цель – обеспечить поставку рыбопродукции по всей стране, используя холодильно-складские комплексы в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону.

Планируется, что перевозка, складирование, перегрузки рыбопродукции будут осуществляться с поддержанием стабильного температурного режима. Условия транспортировки будут соответствовать мировым стандартам по принципу «борт судна – конечный покупатель», сообщили Fishnews в пресс-службе «Нацрыбресурса».

Предприятие собирается представить новые технологии контроля качества рыбных грузов, обеспечения их безопасности, в том числе за счет спутникового отслеживания.

Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители ведущих логистических компаний России, рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, профильных ведомств, проектных организаций и торговых сетей.

Fishnews