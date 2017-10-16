«Нацрыбресурс» собирается доставлять уловы от борта до прилавка

16 октября 2017 года
Активное внедрение электронной ветеринарной сертификации станет важным стимулом для производства качественной продукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании у президента. Владимир Путин в ответ поторопил регионы с внедрением системы.
13 октября 2017 года
В курсы повышения квалификации для рыбинспекторов включили новые дисциплины: сотрудников подготовят к противодействию нарушителям физически и психологически.
06 октября 2017 года
Круглый бассейн с огромными карпами и аквариумы для рыб поменьше привезли на выставку «Золотая осень» предприятия Ассоциации «Росрыбохоз». На объединенном стенде нашлось место и рыбным деликатесам, и новым объектам товарного рыбоводства.
По итогам этой неделе мы решили рассказать о самых интересных заявлениях Конгресса рыбаков, смене руководства в Приморье и предложениях по отсрочке электронной сертификации.
С 9 по 13 октября в Москве пройдет международная выставка технологических решений для пищевой промышленности «Агропродмаш». Число участников увеличилось, дебютанты есть и в салоне «Рыбпромресурс».
Специалисты России и Японии обменялись информацией по контролю за рыболовством в зонах обеих стран. Переговоры прошли в рамках подготовки к 34-й сессии двусторонней комиссии по рыболовству.
19 октября 2017 года
Частные рыбоводные заводы Сахалинской области практически полностью выполнили план по закладке икры горбуши, показатель по кете также не вызывает опасений, заявил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков. По его мнению, такая ситуация напрямую связана с хорошими подходами производителей.
В Росрыболовстве положительно оценили итоги Международного рыбопромышленного форума и отраслевой выставки в Санкт-Петербурге: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе.
Пограничники Приморского края обнаружили в поселке Славянка нелегальный цех по переработке трепанга. Более 4 тыс. «морских огурцов» правоохранители вернули в море.
Минсельхоз предложил проект изменений, которые призваны установить специальный порядок пересечения внешней границы ИЭЗ РФ для судов, осуществляющих промысел в северо-западной части Тихого океана.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел встречу с представителями рыбохозяйственных предприятий и ассоциаций. Были затронуты вопросы строительства флота, инвестиционных квот. По аквакультуре и перспективным промыслам глава региона дал ряд поручений аппарату администрации.
Госдума рекомендует правительству поддержать законопроект о переносе срока перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
Специалисты ГосНИОРХ рекомендовали ввести запрет на промышленную добычу судака в весенний период на озере Ильмень и прилегающих к нему водотоках.
К 18 октября российские пользователи добыли 3 млн 934,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 53,4 тыс. тонн, или на 1,4%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.
18 октября 2017 года
Члены Ассоциации «Ярусный промысел» рассчитывают расширить свой рынок после MSC-сертификации добычи трески и палтуса в СЗТО, отмечает вице-президент отраслевого объединения Вячеслав Бычков.
Трех жителей Татарстана подозревают в незаконном промысле речных раков. По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Правоохранители полагают, что группу покрывали должностные лица.