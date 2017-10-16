20 октября 2017 года

ЦСМС обновит телефоны

Центр мониторинга рыболовства и связи проинформировал пользователей о смене номеров телефонов в центральном аппарате и филиалах учреждения, а также в Камчатском и Мурманском РЦМ.

С 1 ноября 2017 г. номер многоканального телефона центрального аппарата ФГБУ «ЦСМС» меняется на +7 (495) 122-20-35. Актуальные номера филиалов – Астраханского, Владивостокского, Калининградского, Камчатского, Мурманского, Новороссийского и Сахалинского – можно уточнить на официальном сайте организации.

«В целях повышения качества услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной связи с применением технологии IP телефонии производится замена нумерации. Вместе с совершенствованием отраслевой системы мониторинга это является одним из этапов улучшения структуры учреждения», – сообщили Fishnews в Центре мониторинга рыболовства и связи.

Кроме того, изменятся номера круглосуточной службы информационного обслуживания и сопровождения спутникового позиционирования в Камчатском и Мурманском региональных центрах мониторинга. Первый из них работает со всеми судовладельцами и капитанами судов Дальневосточного бассейна, а второй отвечает за Северный, Азово-Черноморский, Каспийский и Западный бассейны, а также районы действия международных договоров России в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Fishnews