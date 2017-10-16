ЦСМС обновит телефоны

16 октября 2017 года
В Мурманской области с помощью WWF появятся бригады общественных инспекторов, которые будут защищать атлантического лосося от браконьеров. Специалисты планируют опираться на успешный опыт камчатских коллег.
05 октября 2017 года
В конце октября Росрыболовство планирует провести очередной аукцион для распределения рыбоводных участков в Приморском крае. На торги выставят три десятка акваторий общей площадью более 14,5 тыс. га.
02 октября 2017 года
Директора рыбоперерабатывающего предприятия в Мурманске подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. По версии следствия, недоимка в 2011-2013 гг. составила 24 млн рублей.
27 сентября 2017 года
Группа «Норебо» начинает поставки своей рыбопродукции в российские торговые сети под собственным брендом Borealis. Первой станет Москва, затем, совсем скоро, – Мурманск и Санкт-Петербург.
22 сентября 2017 года
Мурманские депутаты предлагают закрепить за рыбаками-любителями право на реализацию добычи. Парламентарии считают, что это пойдет на пользу как жителям прибрежных сел, так и ассортименту магазинов.
21 сентября 2017 года
Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».
20 октября 2017 года
Государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора хотят наделить перекрестными полномочиями для борьбы с браконьерством. Соответствующие изменения в КоАП РФ подготовили Минсельхоз и Росрыболовство.
Обсуждение электронной ветсертификации, проект об отмене контрольных пунктов (точек) для судов, работающих в открытом море СЗТО, встреча рыбаков с новым главой Приморья и перспективы Международного рыбопромышленного форума – об этом мы писали на уходящей неделе.
23 октября в Госдуме состоятся парламентские слушания, на которых планируется обсудить изменения, происходящие в рыбной отрасли, и готовность рыбаков к перезаключению договоров на новых условиях.
Поправки, внесенные в закон о морских портах, предусматривают введение нового портового сбора – инвестиционного. Минтранс предложил порядок его расчета, взимания и использования.
В Дальрыбвтузе отпраздновали 55-летие путинного отряда «Голубой меридиан». Отряд исправно отправляет ребят на рыбопромышленные предприятия, давая возможность подзаработать и наглядно познакомиться с отраслью.
Общественная палата с 23 октября будет принимать заявки от желающих попасть в Общественный совет при Росрыболовстве. Кандидаты пройдут конкурсный отбор.
В уголовном деле о незаконном промысле раков в Татарстане появились новые подозреваемые. Следствие полагает, что покровителем браконьерской группы был оперативный дежурный МВД.
В Ямало-Ненецком автономном округе 20 октября пройдет региональный конкурс «Лучший обработчик рыбы». В нем примут участие сотрудники перерабатывающих предприятий, а также студенты профессиональных учебных заведений.
19 октября 2017 года
В Приморском крае предприятия марикультуры не могут спокойно работать на участках в границах региональных памятников природы, образованных еще в 1974 г. С наступлением осеннего сезона, когда аквафермеры высаживают молодь, вокруг старого документа вновь разгорелись споры.
Частные рыбоводные заводы Сахалинской области практически полностью выполнили план по закладке икры горбуши, показатель по кете также не вызывает опасений, заявил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков. По его мнению, такая ситуация напрямую связана с хорошими подходами производителей.