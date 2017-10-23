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В Ямало-Ненецком автономном округе прошел региональный конкурс «Лучший обработчик рыбы». Фото пресс-службы правительства региона

Мастерство ямальских рыбообработчиков оценили на конкурсе

В Ямало-Ненецком автономном округе определили победителей регионального конкурса «Лучший обработчик рыбы». Работники рыбозаводов и студенты состязались как в знании теории, так в практических навыках разделки уловов.

Участие в конкурсе приняли 17 человек: десять сотрудников рыбоперерабатывающих предприятий и семь студентов Ямальского полярного агроэкономического техникума, обучающихся по специальности «Обработка водных биоресурсов».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, на первом этапе комиссия оценивала теоретические знания конкурсантов. Им предстояло ответить на вопросы тестовых заданий о тонкостях рыбообработки. Например, как подразделяют мороженую рыбу по качеству, как правильно определить длину рыбы, или какой должна быть температура внутри рыбы при искусственном либо естественном замораживании.

Во второй части программы участники демонстрировали практические навыки: сортировали по качеству, размеру, видовому составу, разделывали по существующим стандартам и техническим условиям – в зависимости от кулинарного назначения. Критериями оценки были скорость, аккуратность и, конечно, строгое соблюдение техники безопасности.

По итогам теоретических и практических испытаний, победительницей конкурса среди взрослых профессионалов стала сотрудница ООО «Салехардский комбинат» Валентина Громко, ее коллега Елизавета Истомина заняла второе место. На третьем месте – работник рыболовецкой артели «Орион» Игорь Григорский.

Работу студентов комиссия оценивала отдельно. Среди будущих специалистов лучшей признали Ольгу Осипову, на втором месте – Виктория Лаптандер, на третьем – Антонина Вануйто.

Победители получили денежные премии, все участники – поощрительные призы.

Конкурс проводится в ЯНАО с 2013 г. и с каждым разом собирает все больше участников. В правительстве региона отмечают, что ранее на звание лучшего обработчика рыбы состязались преимущественно женщины, например, в 2016 г. участвовал только один представитель сильного пола. В этом году конкурсантов-мужчин было уже четверо.

Fishnews

  • В Ямало-Ненецком автономном округе прошел региональный конкурс «Лучший обработчик рыбы». Фото пресс-службы правительства региона
  • В Ямало-Ненецком автономном округе прошел региональный конкурс «Лучший обработчик рыбы». Фото пресс-службы правительства региона
    •
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