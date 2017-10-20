20 октября 2017 года

На Ямале определят лучших в рыбообработке

В Ямало-Ненецком автономном округе 20 октября пройдет региональный конкурс «Лучший обработчик рыбы». В нем примут участие сотрудники перерабатывающих предприятий, а также студенты профессиональных учебных заведений.

Конкурс состоится на базе предприятия «Салехардский комбинат». Комиссия оценит теоретические знания и практические навыки обработки рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Тазовского района, для победителей предусмотрены денежные поощрения: для работников предприятий АПК – 70, 50 и 30 тыс. рублей, для учащихся – 21, 16 и 11 тыс. рублей. Самых молодых участников – не старше 23 лет и с трудовым стажем не более трех лет после окончания учебного заведения – ждет специальная премия – 7 тыс. рублей.

Состязание «Лучший обработчик рыбы» в рамках регионального конкурса «Славим человека труда!» проводится в округе с 2013 г. В прошлом году победителями стали сотрудники Салехардского комбината и студенты Ямальского полярного агроэкономического техникума.

Fishnews