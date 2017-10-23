23 октября 2017 года

Рыбопромысловые участки заменят рыболовными

Правительство готовит правовую базу к изменениям закона о рыболовстве, вступающим в силу с 2019 г. С этого времени вместо термина «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок», причем меняются случаи выделения таких акваторий.

Среди большого блока изменений, внесенных в федеральный закон о рыболовстве в прошлом году, были и поправки по участкам для осуществления добычи. Термин «рыбопромысловый участок» заменяется на «рыболовный участок», сообщает корреспондент Fishnews.

Такие участки будут выделяться для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов. В этом случае участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2019 г.

Правительство, приводя законодательство в соответствие с этими поправками, выпустило постановление от 17 октября 2017 г. № 1264. Оно предусматривает внесение изменений в целый ряд документов:

- Положение о ведении государственного водного реестра, утвержденное постановлением правительства от 28 апреля 2007 г. № 253;

- утвержденные постановлением правительства от 14 апреля 2008 г. № 264 Правила организации и проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства;

- Правила ведения государственного рыбохозяйственного реестра, утвержденные постановлением правительства от 12 августа 2008 г. № 601;

- постановление правительства от 24 декабря 2008 г. № 986 о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для традиционного рыболовства;

- постановление правительства от 30 декабря 2008 г. № 1078 о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации спортивного и любительского рыболовства;

- постановление правительства от 5 марта 2013 г. № 184 «О порядке доставки уловов ВБР…».

Вносятся изменения и в другие документы. Все эти поправки вступят в силу с 1 января 2019 г.

Fishnews