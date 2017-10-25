25 октября 2017 года

Камчатский краб оказался на пике

Летние исследования показали высокий уровень запасов камчатского краба на Западной Камчатке. Собранные данные позволяют говорить о значительном увеличении допустимого улова на 2018 г., заявили в бассейновом институте.

Летом 2017 г. ТИНРО-Центр и КамчатНИРО провели на шельфе Западной Камчатки донную траловую съемку на НИС «ТИНРО». Исследования показали более чем двукратное увеличение численности промысловых самцов камчатского краба в сравнении с прошлым годом, рассказали Fishnews в пресс-службе камчатского института.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловый запас вырос на 52%, а на участках Западно-Камчатской подзоны, где промысел разрешен, – более чем вдвое (на 104%). Рекордными за последние десятилетия оказались и оценки численности промысловых самцов в северных запретных районах, откуда осуществляется пополнение расположенных южнее полузависимых и зависимых группировок камчатского краба.

В целом численность промысловых самцов в 2017 г. специалисты оценили примерно в 110 млн экземпляров. Это максимальный показатель как минимум за последние четыре десятка лет.

Исследования также зафиксировали значительный рост количества самцов-пререкрутов (ближайшего пополнения промыслового запаса) по всему шельфу Западной Камчатки - 74% в сравнении с 2016 г.

Общая численность самцов (промысловых, пререкрутов и молоди) на западнокамчатском шельфе в 2017 г. оказалась максимальной за последние 19 лет исследований.

Информация о росте запаса подтверждается последними данными с промысла камчатского краба – лов стартовал у Западной Камчатки 1 сентября. В путине участвует наибольшее, начиная с возобновления промысла в 2013 г., количество судов-краболовов - 47 единиц. Уловы на судосутки промысла продолжают оставаться на высоком уровне, а освоение ОДУ за неполные два месяца уже превысило 56%. По сообщениям научных наблюдателей КамчатНИРО, работающих на судах-краболовах в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, уловы промысловых самцов на ловушку в сутки оказываются наивысшими в сравнении с данными последних лет.

«Таким образом, подтверждаются наши представления о современном высоком уровне запасов камчатского краба у Западной Камчатки, при этом результаты донной траловой съемки оказались даже выше прогнозных оценок на 2017 год, полученных специалистами КамчатНИРО с помощью модельного подхода», - заявили в институте.

Предполагается, что пик биомассы камчатского краба Западной Камчатки будет пройден уже в текущем году, после чего начнется постепенное снижение его запасов. Несмотря на это, ОДУ на 2018 г. может быть значительно выше рекомендуемой ранее величины, считают в институте. В пресс-службе КамчатНИРО отметили, что вопрос о подготовке оперативного увеличения допустимого улова камчатского краба на 2018 г. поддержал ТИНРО-Центр. Информация о современном состоянии запаса направлена во ВНИРО. Вопрос о подготовке материалов корректировки ОДУ находится на рассмотрении.

Fishnews