Осетровых перевозили в чемоданах с сухофруктами

26 октября 2017 года
Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.
25 октября 2017 года
Россельхознадзор удовлетворен темпами, с которыми дальневосточные рыбаки осваивают оформление ветеринарных сертификатов в электронном виде. Вопросы, как считают в ведомстве, остаются к береговой добыче тихоокеанских лососей.
Приморские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля более 435 кг сушеного трепанга. Машина следовала из России в Китай.
Члены Совета Федерации рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении средств на господдержку морского зверобойного промысла на Чукотке. Таким образом коренных жителей региона планируется обеспечить традиционными продуктами из морских млекопитающих.
24 октября 2017 года
23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и проблемы, тормозящие развитие отрасли.
В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.
26 октября 2017 года
Жительница Камчатки обвиняется в заведомо ложном доносе на сотрудника рыбоохраны. Следствие установило, что заявление о попытке изнасилования женщина написала из-за изъятия запрещенных орудий лова у ее знакомого.
Обсуждение законопроекта о любительской рыбалке, скорее всего, продолжится в весеннюю сессию в Госдуме, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что часть полномочий по регулированию рыбалки оптимально передать на места.
Исследования лета 2017 г. показали сокращение промыслового запаса краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке в два раза. В то же время специалисты отмечают, что такие межгодовые изменения – характерное для этого вида явление.
Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.
25 октября 2017 года
Летние исследования показали высокий уровень запасов камчатского краба на Западной Камчатке. Собранные данные позволяют говорить о значительном увеличении допустимого улова на 2018 г., заявили в бассейновом институте.
Компания «Витязь-Авто» примет участие в крупнейшей азиатской рыбохозяйственной выставке, которая пройдет в ноябре в Циндао. Производители представят готовую продукцию из дикой камчатской рыбы.
Ровно 85 лет назад СССР начал промышленную добычу китов. На протяжении десятилетий китобои помогали стране решать проблему с продовольствием, обеспечив советский народ миллионами тонн мяса и жира.
Россельхознадзор удовлетворен темпами, с которыми дальневосточные рыбаки осваивают оформление ветеринарных сертификатов в электронном виде. Вопросы, как считают в ведомстве, остаются к береговой добыче тихоокеанских лососей.
Новый проект представил «Нацрыбресурс». Отраслевая логистическая компания «Нацрыблогистик» собирается обеспечить бесперебойные поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда.
В Республике Карелия появится селекционно-генетический центр по производству оплодотворенной икры и малька форели. Предприятие планируют построить в Беломорском районе в течение трех лет.