Осетровых перевозили в чемоданах с сухофруктами

В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.

23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и проблемы, тормозящие развитие отрасли.

Члены Совета Федерации рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении средств на господдержку морского зверобойного промысла на Чукотке. Таким образом коренных жителей региона планируется обеспечить традиционными продуктами из морских млекопитающих.

Приморские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля более 435 кг сушеного трепанга. Машина следовала из России в Китай.

Россельхознадзор удовлетворен темпами, с которыми дальневосточные рыбаки осваивают оформление ветеринарных сертификатов в электронном виде. Вопросы, как считают в ведомстве, остаются к береговой добыче тихоокеанских лососей.

Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.

Рыбинспектора из мести обвинили в покушении на женскую честь Жительница Камчатки обвиняется в заведомо ложном доносе на сотрудника рыбоохраны. Следствие установило, что заявление о попытке изнасилования женщина написала из-за изъятия запрещенных орудий лова у ее знакомого.

Илья Шестаков: По любительской рыбалке должны быть выверены все позиции Обсуждение законопроекта о любительской рыбалке, скорее всего, продолжится в весеннюю сессию в Госдуме, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что часть полномочий по регулированию рыбалки оптимально передать на места.

Запасы краба бэрди снизились сильнее ожидаемого Исследования лета 2017 г. показали сокращение промыслового запаса краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке в два раза. В то же время специалисты отмечают, что такие межгодовые изменения – характерное для этого вида явление.

Европа может отказаться от вьетнамских морепродуктов Европейская комиссия вынесла Вьетнаму официальное предупреждение в связи с недостаточными усилиями в борьбе с морским браконьерством. У республики есть полгода на решение выявленных проблем, иначе она лишится права поставлять свои уловы в ЕС.

Камчатский краб оказался на пике Летние исследования показали высокий уровень запасов камчатского краба на Западной Камчатке. Собранные данные позволяют говорить о значительном увеличении допустимого улова на 2018 г., заявили в бассейновом институте.

Рыбные богатства Камчатки продемонстрирует в Циндао «Витязь-Авто» Компания «Витязь-Авто» примет участие в крупнейшей азиатской рыбохозяйственной выставке, которая пройдет в ноябре в Циндао. Производители представят готовую продукцию из дикой камчатской рыбы.

Бывшие китобои отмечают юбилей промысла Ровно 85 лет назад СССР начал промышленную добычу китов. На протяжении десятилетий китобои помогали стране решать проблему с продовольствием, обеспечив советский народ миллионами тонн мяса и жира.

Россельхознадзор признал безопасность морской рыбы Россельхознадзор удовлетворен темпами, с которыми дальневосточные рыбаки осваивают оформление ветеринарных сертификатов в электронном виде. Вопросы, как считают в ведомстве, остаются к береговой добыче тихоокеанских лососей.

«Нацрыблогистик» собирается сказать новое слово в доставке Новый проект представил «Нацрыбресурс». Отраслевая логистическая компания «Нацрыблогистик» собирается обеспечить бесперебойные поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда.